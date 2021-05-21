ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Трогательно - до слез! Певица Манижа вспомнила свои лучшие годы на Сааремаа

Жители Эстонии также смогут поддержать своими голосами исполнительницу хита «Russian Woman» - про сильных русских женщин. А сегодня журналисту и ведущему Эдгару Гергелю удалось пообщаться с Манижей буквально за день до второго полуфинала и узнать, бывала ли она в нашей стране и где.

Как выяснилось, Манижа была в Эстонии несколько раз в лагере «Камчатка» в городе Курессааре и даже точно помнит, как и на чем туда добиралась. Прилетали на самолете в Таллинна, потом ехали на автобусе, а дальше - на пароме. Это был творческий лагерь, где говорящим по-русски детям дают различные задания. Кроме того, певица вспомнила, какой у нее любимый продукт в нашей стране. Как вы думаете, что это?