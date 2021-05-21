ВИДЕО ⟩ «Нас не догонят»: экс-солистка «Тату», ушедшая в политику, ответила всем недовольным

Напомним, что тогда экс-солистку группы «Тату» упрекнули, что она не знает реальных проблем области, а также жители увидели в ее видео фальшь и неправду.

Артистка сказала, что рада тому, что ее услышали. Она не ожидала такой бурной реакции на свое обращение. Звезда полагает, что в своей речи заговорила о проблемах в Ивановской области. Хотя принято, что артисты об этом должны молчать.

«После выхода моего программного ролика я не ожидала такой бурной реакции. С одной стороны, я сказала то, что волнует людей в Ивановской области; с другой стороны, все говорят, что артисты не должны об этом говорить», – полагает она.

Юлия считает, что представители оппозиции критикуют ее, так как она говорит о проблемах, о которых привыкли говорить только они.

«Те же, кто за власть, говорят, что если у тебя клеймо артиста определенного амплуа, губы не такие, песни, которые они не любят, то ты не можешь быть серьезным и не можешь видеть проблемы в принципе», – сказала она.

Те, кто себя позиционирую себя нейтрально, по словам артистки, называют ее деятельность «цирком», который партия «Единая Россия» разыграла ради привлечения внимания к праймериз.

В завершении Волкова призвала население участвовать в праймериз, чтобы он был более честным и настоящим.



«Нас не догонят», – резюмировала она.

Напомним, бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами депутатов Госдумы от Ивановской области в конце апреля. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут подведены 1 июня.



