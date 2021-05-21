Пт, 21.05.2021
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ВИДЕО ⟩ «Попробуйте через все это пройти»: представительница Латвии высказалась об участии в «Евровидении»

ФОТО: instagram/samantatina

Представительница Латвии Саманта Тина, не прошедшая отбор в финал конкурса «Евровидение», сделала видеообращение для своих подписчиков в Instagram, пишет RUS.TVNET.

"Реально, круто. Разве нет? Попробуйте через все это пройти! А те, кто нам что-то скажут, когда мы приедем: "О, куда ты денешь свою корону?". У нас все еще есть корона, разве нет?" - сказала на видео Саманта. 

Певица подчеркнула, что гордится тем, что сделала она и ее команда. 

Считаю, что я с честью несла имя Латвии в Европе. Мы сделали все, что могли,

- подытожила артистка. 

Напомним, что Латвия не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года. 

Настоящий успех в этом полуфинале у Филиппа Киркорова и Dream Team - два номера, которые поставила его команда, прошли в большой финал - Стефания из Греции и Наталья Гордиенко из Молдавии.

В большом финале, 22 мая, примут участие 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.

Выступление Саманты Тины во втором полуфинале


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