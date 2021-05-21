Материалы дела Моргенштерна о пропаганде наркотиков передали в суд

Материалы административного дела в отношении популярного рэпера Моргенштерна передали в суд.

Речь идет о деле, возбужденном по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» после жалобы члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной. Была проведена экспертиза, показавшая наличие в треках Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) позитивного освещения процесса употребления различных видов наркотических веществ.

Однако защита Моргенштерна результаты этой проверки не признает. Их собственная лингвистическая экспертиза песен рэпера показала обратное. А именно – там нет существенных условий реализации пропаганды наркотиков. Об этом ранее рассказал адвокат исполнителя – Сергей Жорин.

За пропаганду наркотиков популярному у детей и подростков артисту может грозить крупный денежный штраф. Кроме того, его могут обязать приостановить свою на срок до девяноста суток.



