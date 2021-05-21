СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ ⟩ Жемчужины живописи на Лийвалайя 40

Предмет работ, вроде бы, вполне традиционный: пейзаж. Холсты созданы, в основном, в прошлом 2020 году, написаны маслом. Пожалуй, в каждой работе сквозит драма нашей эстонской природы.

У сотрудников библиотеки мы выяснили, что автор работ из Таллинна, где он также изучал технологию живописи.

Выставка проходит по адресу Лийвалайя 40, в здании библиотеки иностранной литературы, но стоит поспешить. Она открыта лишь до 31 мая. А самое приятное - это бесплатно!

«Театр весенних действий» - Владимир Васильев ФОТО: Erakogu

У каждого свои предпочтения. Но эти работы вполне имеют музейную ценность. Особенно стоит отметить пейзаж The Theatre of Spring Operations, или «Театр весенних действий». Название работ мы нашли на их обороте.

Эти работы отложились в памяти, поскольку они, в отличие от современного абстрактного искусства, которым сейчас заполнены галереи, они пронизаны духовностью. По крайней мере, безразличными они вас точно не оставят.



