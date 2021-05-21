ВИДЕО ⟩ Очередь в спину и сжечь заживо: рассекречены зверства эстонских палачей под Псковом в годы ВОВ

Самый страшный день в своей жизни Мария Рогозина даже сейчас помнит в мельчайших деталях. 22 октября 1943-го в ее деревню неожиданно вошли эстонские полицаи. Всех, кто попадался на глаза, начали заводить в дома и расстреливать.

«Мы с отцом из города ехали, к нам из кустов выбежали. Говорят, что все горит, людей убивают. Всех убили. И Толя ваш убит», — вспоминает Мария Рогозина.

Кровавую расправу в деревне Ланевая гора устроили сразу две роты эстонских палачей. За несколько часов здесь казнили 63-х жителей, не жалея ни детей, ни младенцев. Всем, кто пытался бежать, пускали очередь в спину. Раненых добивали или сжигали заживо.

Следы похожих зачисток неподалеку от Ланевой горы можно найти до сих пор. Вот, например, фундамент бывшей церкви, которая тоже была разрушена нацистами. Ее стены подорвали с расстояния, предварительно заперев внутри 27 человек.

Причины этих зверств теперь установлены: оказывается, именно так полицаи пытались отомстить псковским партизанам. Протоколы допросов и признания палачей рассекретили в областном управлении ФСБ. К примеру, здесь командир взвода Энн Оодла хладнокровно описывает, как убивал людей целыми семьями.

«Уточняю: в третьем доме было семь или восемь человек — четверо взрослых детей и три женщины. Я стрелял вместе с солдатами в каждом доме и считаю, что убил четверых людей. Еще одного застрелил, который выползал из дома и весь горел», — описывает комвзвод.

Всего за время Великой Отечественной от батальона эстонских карателей пострадали 300 псковских деревень. Правда, ответить за свои поступки после войны решились единицы. Остальные — как ни в чем не бывало — возвращались к обычной жизни: меняли фамилии и прятались на родине.

«Особого раскаяния за ними не замечалось. Они признавались только под тяжестью улик, которые были собраны. Больше сотни карателей с отступающими немцами бежали за границу», — рассказал Анатолий Васильев, бывший начальник Следственного отдела управления ФСБ по Псковской области.