Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к экологии

Все на съемочной площадке были в костюмах, кроме актрисы. Джоли позировала обнаженной, ее тело прикрывала белая ткань и рой пчел. Чтобы насекомые ползли по актрисе в нужном направлении, ее тело намазали специальными феромонами. Знаменитость выглядела абсолютно невозмутимой.

«Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут. Обошлось без единого укуса», – пишут в Instagram National Geographic.

В последние несколько лет пчелы исчезают с планеты Земля. Это происходит по ряду причин, в числе которых экологические. Исчезновение этих насекомых грозит человечеству голодом. Фермы и активисты пытаются привлечь внимание людей к этой проблеме. Джоли присоединилась к инициативе ЮНЕСКО и к 2025 году организация намерена увеличить популяцию пчел на 125 миллионов.



