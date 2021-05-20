Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

«Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом творчестве исполнителя Моргенштерна», – сказала собеседница агентства.

Комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках дела проводило ГБУ «Московский исследовательский центр».

В заключении эксперты отмечают, в частности, что коммуникативная цель артиста – демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению. При этом социально-психологическая направленность видеороликов – формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.

«Родительские организации считают, что исполнитель последовательно пропагандирует наркотики и этого может быть небезопасно для психики и здоровья детей. Пропаганда наркотиков ведется не только через песни и видеоклипы, но и в том контенте, который исполнитель создает для своих страниц в соцсетях. Поэтому ранее мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», – пояснила Мизулина.

О деле

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца «Розовое вино-2» и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.



