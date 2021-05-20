ФОТО ⟩ Вы удивитесь, когда узнаете настоящие цены на продаваемые в Эстонии голландские цветы

Наверное, вы заметили, что за время пандемии у нас в стране цены на цветы существенно возросли и средняя стоимость одной розочки составляет около 2 евро, небольшие букеты низкого качества можно приобрести в супермаркетах страны в зависимости от праздничных дней и спроса по разным ценам, но обычно это где-то 7-9 евро за букет из 9 роз. Праздничные тюльпаны тоже могут стоить у нас по-разному, и по 1 евро за цветочек, и по 1.50. Как повезет. На эстонских упаковках очень часто написано, что цветы из Нидерландов. Мы решили узнать, сколько же стоят цветы в стране цветов. И зашли в ближайший к отелю супермаркет и удивились.
Акционная цена шикарного букета крепких стойких роз - 2 евро и 99 центов, для жителей Эстонии это 3 евро, так как в этом магазине не принимают карточки Mastercard, а при оплате наличными сдачу в 1 и 2 цента не дают. Мы видим, что это акционная цена. Так они стоят чуть более 3 евро. Представляете? При этом даже местный магазин получает прибыль. Какова же тогда себестоимость цветочков, которые еще нужно собрать, запаковать и транспортировать до пункта назначения?