ФОТО ⟩ Вы удивитесь, когда узнаете настоящие цены на продаваемые в Эстонии голландские цветы

Наверное, вы заметили, что за время пандемии у нас в стране цены на цветы существенно возросли и средняя стоимость одной розочки составляет около 2 евро, небольшие букеты низкого качества можно приобрести в супермаркетах страны в зависимости от праздничных дней и спроса по разным ценам, но обычно это где-то 7-9 евро за букет из 9 роз. Праздничные тюльпаны тоже могут стоить у нас по-разному, и по 1 евро за цветочек, и по 1.50. Как повезет. На эстонских упаковках очень часто написано, что цветы из Нидерландов. Мы решили узнать, сколько же стоят цветы в стране цветов. И зашли в ближайший к отелю супермаркет и удивились.