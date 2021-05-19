ВСЁ СТРОГО ⟩ Что делает эстонская делегация «Евровидения-2021» в свободное время в отеле?

Ведущая Кармель Килланди провела тур для зрителей программы и рассказала, чем занимается эстонская делегация "Евровидения" в свободное время в Роттердаме. По ее словам, они живут рядом с греческой и литовской делегациями.

Нам можно выходить только по утрам или совсем ненадолго подышать свежим воздухом, 3

- описывает Килланди.

Уку Сувисте в своем интервью также подтвердил, что им запрещено общаться с людьми извне.

Очень простой завтрак приносят к двери номера, который можно съесть только у себя. Даже путь из фойе в свой номер нужно спланировать.

В лифте можно ездить только по одному, 3

- подтвердила Кармель.

Наша делегация - как большая семья, но каждый должен находиться в своей комнате по одному. Несмотря на это, часто они проводят время вместе в коридорах или в комнате отдыха. Килланди всё же смогла побывать во всех комнатах.

«Тут как будто живет сороконожка!» - удивилась Кармель, когда вошла в комнату Уку. «Мне нравится ходить, я хожу туда-обратно по комнате довольно часто, так что обуви должно быть много», - шутит певец.

В деревянных башмачках на спринт

Уку рассказал Кармель, что он очень любит спор и часто им занимается (каждое утро полчаса бега), она решила поставить такую же задачу и Томи Рахула, главе эстонской делегации. Но загвоздкой стало то, что оба должны были бежать в традиционных голландских деревянных башмачках.

Забег выглядел очень неудобно для обоих, но, к счастью, рискованное мероприятие закончилось без травм.

Я не особо хочу в них двигаться, 3

- сказал Уку и сделал лунную походку.