ВСЁ СТРОГО ⟩ Что делает эстонская делегация «Евровидения-2021» в свободное время в отеле?

Чтобы в нынешней неординарной ситуации конкурс "Евровидение" в этом году смог состояться, конкурсанты и их команды большую часть времени обязаны находиться в отеле. Чем же они там занимаются? Программа Ringvaade выяснила.
Ведущая Кармель Килланди провела тур для зрителей программы и рассказала, чем занимается эстонская делегация "Евровидения" в свободное время в Роттердаме. По ее словам, они живут рядом с греческой и литовской делегациями.
Нам можно выходить только по утрам или совсем ненадолго подышать свежим воздухом,
Наша делегация - как большая семья, но каждый должен находиться в своей комнате по одному. Несмотря на это, часто они проводят время вместе в коридорах или в комнате отдыха. Килланди всё же смогла побывать во всех комнатах.
«Тут как будто живет сороконожка!» - удивилась Кармель, когда вошла в комнату Уку. «Мне нравится ходить, я хожу туда-обратно по комнате довольно часто, так что обуви должно быть много», - шутит певец.
В деревянных башмачках на спринт
Уку рассказал Кармель, что он очень любит спор и часто им занимается (каждое утро полчаса бега), она решила поставить такую же задачу и Томи Рахула, главе эстонской делегации. Но загвоздкой стало то, что оба должны были бежать в традиционных голландских деревянных башмачках.
Забег выглядел очень неудобно для обоих, но, к счастью, рискованное мероприятие закончилось без травм.