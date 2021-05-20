ЭТО ЖУТЬ! ⟩ Жертва косметолога: Оксана Самойлова напугала жутко отекшими губами

После четвертых родов жена Джигана основательно взялась за свою внешность: легла на повторную операцию по коррекции формы груди, а на днях уменьшила губы. После процедуры Оксана столкнулась с побочным эффектом препарата, который ей вколол косметолог.

Вот так выглядела верхняя губа Оксаны ФОТО: Соцсети

«Шикарные губы, — поделилась 33-летняя брюнетка с подписчиками, продемонстрировав жуткий отек на лице. — Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть! Прикол в том, что через пару часов у меня вообще не будет никаких губ, точнее, вернутся мои родные».

И действительно, спустя немного времени отек стал спадать, и лицо Оксаны уже перестало быть столь пугающим, как в кабинете косметолога. «Уже уменьшились, пока ехала. А я хотела домашних шокировать!» — со смехом отметила многодетная мама.

К слову, в ближайшем будущем Самойлова намерена вновь придать губам объем. «Снова их сделаю, но по-другому. Несколько дней буду выглядеть печально!» — призналась модель.

ФОТО: Instagram