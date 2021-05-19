ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Уку Сувисте высказался об ограничениях в Нидерландах и поведал об отношениях с молдавской исполнительницей Наташей

Уку Сувисте высказался о коронавирсных ограничениях в Нидерландах, о запретах и том, что он не ходит здесь по ресторанам, на удивление. По словам Сувисте, которому уже приписывают роман с представительницей Молдавии, за которую так сильно болеет и Киркоров, они встретились с Натальей Гордиенко сегодня в третий раз. Они общаются и активно поддерживают друг друга. Как женщина она ему симпатична, но в нашем интервью не было сенсации, он так и не назвал имя девушки, покорившей его сердце.
Также мы попытались выяснить, приехал он на конкурс один или вместе со спутницей, но Уку остался непреклонен и не рассказал нам подробностей своей интимной жизни.
Перед завтрашним полуфиналом он планирует полностью погрузиться в свой сценический образ грустного парня, который только что расстался с девушкой. Это он сделает буквально незадолго до выхода на сцену.
О своих любимых артистах и впечатлениях от пребывания на конкурсе артист рассказал также в интервью Эдгару Гергелю на эстонском языке для портала Elu24.