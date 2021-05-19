Ср, 19.05.2021
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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Уку Сувисте высказался об ограничениях в Нидерландах и поведал об отношениях с молдавской исполнительницей Наташей
ФОТО, ВИДЕО

Сегодня Эдгар Гергель пообщался с певцом Уку Сувисте после одной из репетиций первого полуфинала. Уже завтра артист представит нашу страну на Евровидении. Мы все надеемся на чудо, которое может случиться, если очень захотеть. 

Уку Сувисте высказался о коронавирсных ограничениях в Нидерландах, о запретах и том, что он не ходит здесь по ресторанам, на удивление. По словам Сувисте, которому уже приписывают роман с представительницей Молдавии, за которую так сильно болеет и Киркоров, они встретились с Натальей Гордиенко сегодня в третий раз. Они общаются и активно поддерживают друг друга. Как женщина она ему симпатична, но в нашем интервью не было сенсации, он так и не назвал имя девушки, покорившей его сердце. 

Также мы попытались выяснить, приехал он на конкурс один или вместе со спутницей, но Уку остался непреклонен и не рассказал нам подробностей своей интимной жизни. 

Перед завтрашним полуфиналом он планирует полностью погрузиться в свой сценический образ грустного парня, который только что расстался с девушкой. Это он сделает буквально незадолго до выхода на сцену. 

О своих любимых артистах и впечатлениях от пребывания на конкурсе артист рассказал также в интервью Эдгару Гергелю на эстонском языке для портала Elu24. 

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