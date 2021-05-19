Ср, 19.05.2021
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Умерла легендарная Мальвина из «Приключений Буратино»

Мальвина в фильме "Приключения Буратино" ФОТО: Соцсети

Умерла сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино» актриса Татьяна Проценко, пишет «Пятый канал».

О смерти знаменитости сообщил в социальной сети ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Сегодня не стало нашей Танюши…» — подписал он пост.

Пост в ФОТО: Facebook

По предварительной информации, у Проценко три года назад диагностировали онкологию. Звезде детского советского кино и «самой красивой девочке с голубыми волосами» было 53 года.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в семье главы управления документальных фильмов Госкино СССР. При этом на роль Мальвины она попала случайно. Ассистент режиссера познакомилась с ней в поезде.

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