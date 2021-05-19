ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Киркоров обратился к властям Таллинна с важным предложением!

Эдгар Гергель (Limon) продолжает следить за развитием событий на конкурсе в Нидерландах и сегодня застал Киркорова в пресс-центре. Как только артист узнал, что мы из Эстонии, тут же выхватил из рук журналиста наши триколоры и начал ими махать. Поскольку Киркоров активно продюсирует молдавскую артистку Наталию Гордиенко и поговаривают даже, что у нее роман с Сувисте, мы решили об этом спросить у поп-короля. Он сказал, что у пары намечается очень интересная история любви.