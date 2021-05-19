Ср, 19.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Что произошло? Филипп Киркоров выхватил из рук журналиста эстонские флаги

В Роттердаме продолжается песенный конкурс Евровидение и во втором полуфинале на одной сцене арены Ahoy встретятся сразу же два любимчика поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова - представитель Эстонии Уку Сувисте и участница из Молдовы Наталья Гордиенко. Кроме того, у них общие авторы песен тоже. 

Эдгар Гергель (Limon) продолжает следить за развитием событий на конкурсе в Нидерландах и сегодня застал Киркорова в пресс-центре. Как только артист узнал, что мы из Эстонии, тут же выхватил из рук журналиста наши триколоры и начал ими махать. Поскольку Киркоров активно продюсирует молдавскую артистку Наталию Гордиенко и поговаривают даже, что у нее роман с Сувисте, мы решили об этом спросить у поп-короля. Он сказал, что у пары намечается очень интересная история любви. 

Естественно, Филипп Киркоров очень уважает и других эстонских артистов, в первую очередь Анне Вески, и ждет скорейшей реставрации таллиннского Горхолла. Почему ему так сильно нравится именно эта концертная площадка? Смотрите в интервью! 

В этот раз поп-король России был в отличном настроении и нам удалось поговорить по душам. 

НАВЕРХ
Back