Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака

Овен

День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Устройте себе и близким людям небольшой праздник, общение с детьми доставит вам особую радость.

Телец

День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше обаяние, шарм. Любовные отношения принесут радость и уверенность в собственных силах. У вас свой стиль, свои представления о жизни – постарайтесь, чтобы партнер разделял ваши увлечения.

Близнецы

Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью испортить сложившиеся отношения. Не исключено, что эмоции будут перехлестывать через край.

Рак

У вас завидная уверенность в собственных силах – вы успеете многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

Лев

День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Рационально распределяя энергию, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус. Некоторое высокомерие к людям, стоящим ниже вас на ступенях социальной лестницы, и стремление находиться рядом с вышестоящими лицами положительно скажется на карьере, однако может вызвать неоднозначную реакцию коллег и знакомых.

Дева

Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым будет сложно.

Весы

Усиливаются дар предвидения и интуиция. В выражении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость – это позволит вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон накануне – вещий.

Скорпион

Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи с начальством или влиятельными покровителями – вам будет сопутствовать удача.

Стрелец

В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Не исключено, что вам предстоит изменение общественного или служебного положения. Сны сегодня следует истолковывать наоборот.

Козерог

Избыток внутренней энергии может сбить вас с выбранного пути, а желание добиться признания и доказать, что вы лучше, чем кажется, может привести к нервному срыву или ссоре с близким человеком. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями или начальством. Звезды рекомендуют сегодня вести себя более сдержанно, чем обычно.

Водолей

Жизненный потенциал Водолеев сегодня будет на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым приятным переменам.

Рыбы