КТО ДОВЕЛ? ⟩ 13-летняя дочь Даны Борисовой в больнице после попытки суицида
13-летняя дочь Даны Борисовой Полина была доставлена в больницу с кровотечением после попытки суицида, сообщает super.ru.
13-летняя дочь Даны Борисовой Полина была доставлена в больницу с кровотечением после попытки суицида, сообщает super.ru.
Случилось все в школьном туалете, откуда девочку и увезла скорая. Позже семиклассницу доставили в психиатрическую больницу для детей и подростков, где врачи будут выяснять причины случившегося и то, можно ли Полине отправиться домой.
По словам Борисовой, в последнее время у Полины, которая ранее убегала из дома и подвергалась избиениям со стороны отца, часто происходят панические атаки, периодически она пытается нанести себе увечья.
Футболка Полины
Super связался с Даной, чтобы узнать о состоянии здоровья девочки. Сначала Борисова отвечать на вопросы отказалась, сказав, что «не хочет размусоливать», но чуть позже перезвонила, рассказав подробности происшествия. «Она в школе это сделала после первого урока, порезалась очень сильно, одежда вся была в крови, она лежала в туалете. Это не вены, не суицид, это именно самоповреждающее поведение. Я не сильно напугалась, потому что у нас эта история повторяется уже в четвертый или пятый раз за месяц. Я уже привыкла. Сейчас это, можно сказать, в тренде у подростков. Положили ее в детскую психиатрическую больницу. Я улетела в Санкт-Петербург, отсюда буду звонить врачу в больницу, все узнавать. Сколько она там будет, неизвестно, до полного выздоровления видеться нельзя», - ответила Борисова.