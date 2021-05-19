КТО ДОВЕЛ? ⟩ 13-летняя дочь Даны Борисовой в больнице после попытки суицида

Super связался с Даной, чтобы узнать о состоянии здоровья девочки. Сначала Борисова отвечать на вопросы отказалась, сказав, что «не хочет размусоливать», но чуть позже перезвонила, рассказав подробности происшествия. «Она в школе это сделала после первого урока, порезалась очень сильно, одежда вся была в крови, она лежала в туалете. Это не вены, не суицид, это именно самоповреждающее поведение. Я не сильно напугалась, потому что у нас эта история повторяется уже в четвертый или пятый раз за месяц. Я уже привыкла. Сейчас это, можно сказать, в тренде у подростков. Положили ее в детскую психиатрическую больницу. Я улетела в Санкт-Петербург, отсюда буду звонить врачу в больницу, все узнавать. Сколько она там будет, неизвестно, до полного выздоровления видеться нельзя», - ответила Борисова.