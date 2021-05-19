ВИДЕО ⟩ Хотели бы в Эстонии такой? Поющий песню ABBA светофор веселит гостей Роттердама

Вчера поздно вечером состоялся первый полуфинал конкурса и Россия, Украина, Литва, за которых болели в том числе и наши читатели, прошли в финал. За Уку Сувисте остается держать кулаки и верить в чудо, потому что он выступает в четверг, 20 мая, с песней «The Lucky One». Портал Limon.ee обязательно будет вести прямую трансляцию конкурса в нашем блоге, не пропустите!