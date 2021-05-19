Ср, 19.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Роналду приобрел самый красивый автомобиль в истории

Криштиану Роналду. ФОТО: Sportphoto24/Giuseppe Maf/SIPA/Sportphoto24/Giuseppe Maf/SIPA

Автомобиль 2019 года напоминает гоночные кабриолеты Ferarri 50-60-х годов и считается самым красивым автомобилем в истории автопрома по версии CarWow, сообщает Topnews.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей самой красивой машиной в истории.

Накануне он вместе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли посетил объекты автомобильного бренда в Маранелло, где экскурсию для них провел лично президент Ferrari Джон Элканн. Экскурсия завершилась покупкой суперкара Ferrari Monza SP1.

Это авто 2019 года выпуска напоминает гоночные кабриолеты Ferarri полувековой давности и признано самой красивой машиной в истории.

Мощность ее двигателя составляет 810 лошадиных сил, а максимальная скорость суперкара – 300 км/ч. Цена авто – порядка 1,6 миллиона евро, да и приобрести ее можно исключительно по приглашению. Ранее этим автомобилем обзавелся другой бомбардир, форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

 

Ранее в Сети появились слухи о грядущем уходе игрока из «Ювентуса». Этому способствовало завирусившееся видео, на котором Роналду вывозит свои автомобили из Турина.

НАВЕРХ
Back