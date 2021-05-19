СМОТРИТЕ И ЗАВИДУЙТЕ! ⟩ Эта экстравагантная покупка Роналду приведет вас в состояние шока

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию автомобилей самой красивой машиной в истории.

Накануне он вместе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли посетил объекты автомобильного бренда в Маранелло, где экскурсию для них провел лично президент Ferrari Джон Элканн. Экскурсия завершилась покупкой суперкара Ferrari Monza SP1.

Это авто 2019 года выпуска напоминает гоночные кабриолеты Ferarri полувековой давности и признано самой красивой машиной в истории.

Мощность ее двигателя составляет 810 лошадиных сил, а максимальная скорость суперкара – 300 км/ч. Цена авто – порядка 1,6 миллиона евро, да и приобрести ее можно исключительно по приглашению. Ранее этим автомобилем обзавелся другой бомбардир, форвард «Милана» Златан Ибрагимович.