«Шок-контент»: Галкин выставил напоказ полуголую Пугачеву в кустиках

Именно такой случай произошел и во вторник, 18 мая: Максим разместил фото Примадонны в фривольном одеянии, среди рододендронов.

«Ах, лето!» — коротко подписал фото Максим Галкин.

Интересно, что на снимке 72-летняя Алла Борисовна предстала в полуобнаженном виде: она спустила светлую кофточку с плеч, продемонстрировав нежную светлую кожу. Впрочем, все интимные детали скрыла пышная растительность, в которой снята Примадонна, пишет «Факты».

«Шок-контент! ВАУ», — написала она сама первый комментарий и разместила точно такое же фото у себя в блоге.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от фотографии Аллы Пугачевой, рассыпавшись в комплиментах Примадонне.

«Вот это да!», «Красота», «Ах, какая женщина», «Алла Борисовна прекрасна», «Как выглядит счастливая женщина, прям огонь в глазах», — высказались подписчики.



