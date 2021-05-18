ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Европа сегодня гуляет: тысячи ярких фанатов съезжаются на Евровидение, россияне в ударе!

Мы уже заметили российских болельщиков, которые пришли поддержать Манижу. На одной девушек эксклюзивная футболка - «Рашн Wуман». Мы уже встретили украинских болельщиков, нидерландских, немецких, польских и многих других. Эстонские флаги пока что не развеваются у арены, но мы еще надеемся. С погодой сегодня повезло, нет обещанного проливного дождя, поэтому настроение публики невероятное.

Напоминаем, что на все три шоу зрителей пускают в ограниченном количестве - не более 3500 человек, это те, которые успели приобрести билеты год назад. Также при себе они должны иметь негативный результат тест, сделанный не более 24 часов назад.

Сегодня в первом полуфинале выступают: Кипр, Украина, Россия, Литва и многие другие страны. Эстония в этом году во втором полуфинале. Россию представляет непобедимая Манижа с песней про сильных русских женщин.

Смотрите галерею прибывающих на первый полуфинал!

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