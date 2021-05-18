«Самокаты-убийцы» ⟩ Число несчастных случаев с электросамокатами в Эстонии растет с космической скоростью!

В этом году с пользователями электросамокатов произошло уже 30 дорожно-транспортных происшествий, и лишь несколько случаев произошли не по вине водителя легкового автомобиля. Если сюда добавить велосипедистов, картина будет еще печальнее. Например, вчера девять из одиннадцати человек, пострадавших в ДТП, были именно велосипедистами и пользователями электросамокатов.