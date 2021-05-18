Ср, 19.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
4

«Самокаты-убийцы» ⟩ Число несчастных случаев с электросамокатами в Эстонии растет с космической скоростью!

Столкновение самоката и автомобилиста произошло в сентября 2020 года. Человек не пострадал и отделался ушибами. ФОТО: скриншот видео

Сейчас статистика аварий в Эстонии участилась, и причиной тому немоторизованный транспорт: электросамокаты, велосипеды и так далее.

В этом году с пользователями электросамокатов произошло уже 30 дорожно-транспортных происшествий, и лишь несколько случаев произошли не по вине водителя легкового автомобиля. Если сюда добавить велосипедистов, картина будет еще печальнее. Например, вчера девять из одиннадцати человек, пострадавших в ДТП, были именно велосипедистами и пользователями электросамокатов.

Обычно причиной падения пользователей электросамокатов является наезд на какой-нибудь камень, а в случае с велосипедистами это потеря управления на повороте или же столкновения с находящимися на дороге препятствиями, например, такими как дорожный знак, ограждение и так далее,

4

 - комментирует Вармо Рейн, начальник патруля Центра управления дорожным движением Северной префектуры. 

Также большой процент пользователей электросамокатов находятся в состоянии опьянения на момент езды, что приводит к печальным случаям,

4

- добавляет он. «В ходе проверки у многих было выявлено больше одной промилле алкоголя в крови», - говорит начальник патруля, по словам которого, это сильно нарушает основные моторные навыки и способность к контролю движения. 

Смотрите видео, где запечатлены ДТП в Таллинне и Эстонии, ЗДЕСЬ!


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back