«Самокаты-убийцы» ⟩ Число несчастных случаев с электросамокатами в Эстонии растет с космической скоростью!
Сейчас статистика аварий в Эстонии участилась, и причиной тому немоторизованный транспорт: электросамокаты, велосипеды и так далее.
Сейчас статистика аварий в Эстонии участилась, и причиной тому немоторизованный транспорт: электросамокаты, велосипеды и так далее.
В этом году с пользователями электросамокатов произошло уже 30 дорожно-транспортных происшествий, и лишь несколько случаев произошли не по вине водителя легкового автомобиля. Если сюда добавить велосипедистов, картина будет еще печальнее. Например, вчера девять из одиннадцати человек, пострадавших в ДТП, были именно велосипедистами и пользователями электросамокатов.
Обычно причиной падения пользователей электросамокатов является наезд на какой-нибудь камень, а в случае с велосипедистами это потеря управления на повороте или же столкновения с находящимися на дороге препятствиями, например, такими как дорожный знак, ограждение и так далее,
- комментирует Вармо Рейн, начальник патруля Центра управления дорожным движением Северной префектуры.
Также большой процент пользователей электросамокатов находятся в состоянии опьянения на момент езды, что приводит к печальным случаям,
- добавляет он. «В ходе проверки у многих было выявлено больше одной промилле алкоголя в крови», - говорит начальник патруля, по словам которого, это сильно нарушает основные моторные навыки и способность к контролю движения.
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