Вт, 18.05.2021
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ВИДЕО ⟩ Смотрите и слушайте этот рев: таллиннские байкеры открыли сезон

Вадим Абель и его супруга Мария на своих "харлеях" - заядлые покорители дорог и любители скоростей. ФОТО: личный архив

Официальное открытие байкерского сезона прошло в Таллинне.

Три дня назад мотоклуб Wild Souls MCC устроил мотопарад. Открытие произошло в типичную для середины мая дождливую погоду, однако фанатов мотоциклов это не остановило. На концерт в честь такого события, на котором выступили группы NELJUDI, Un-Real и Ferrum, собралось довольно много зрителей, соскучившихся по живой музыке.

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