ВИДЕО ⟩ Смотрите и слушайте этот рев: таллиннские байкеры открыли сезон

Три дня назад мотоклуб Wild Souls MCC устроил мотопарад. Открытие произошло в типичную для середины мая дождливую погоду, однако фанатов мотоциклов это не остановило. На концерт в честь такого события, на котором выступили группы NELJUDI, Un-Real и Ferrum, собралось довольно много зрителей, соскучившихся по живой музыке.