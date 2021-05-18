Что происходит? Полиция вывела полуобнаженных мужчин из соседнего с Керсти Кальюлайд дома

В воскресенье полиция приехала к частному дому, находящемуся на улице Трумми в столичном районе Нымме. Средь бела дня оттуда вывели нескольких мужчин, которые были только в нижнем белье. Читатель, приславший фото в редакцию Elu24, подозревает, что в этом доме может находиться действующий бордель. «Забавно, как подобные вещи могут происходить в соседнем с домом президента Кальюлайд здании», - говорит мужчина.