Вт, 18.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Что происходит? Полиция вывела полуобнаженных мужчин из соседнего с Керсти Кальюлайд дома
Новость дополняется!

Politsei viis pühapäeval presidendi naabermajast minema aluspesu väel inimesi. ФОТО: Lugeja foto

В воскресенье полиция приехала к частному дому, находящемуся на улице Трумми в столичном районе Нымме. Средь бела дня оттуда вывели нескольких мужчин, которые были только в нижнем белье. Читатель, приславший фото в редакцию Elu24, подозревает, что в этом доме может находиться действующий бордель. «Забавно, как подобные вещи могут происходить в соседнем с домом президента Кальюлайд здании», - говорит мужчина.

Для подписчиков Для подписчиков

Читатель, который проживает на улице Трумми около года, говорит, что часто видит из окна, как подозрительные люди выходят во двор соседнего дома, а по ночам вход в постройку превращается в остановку для такси.

В воскресенье полицейские вывели из этого дома людей в нижнем белье. Судя по тому, что я видел, могу предположить, что здесь действует бордель,

НАВЕРХ
Back