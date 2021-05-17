ВИДЕО ⟩ Киркоров стал свахой: король российской эстрады пытается свести Уку Сувисте со своей молдавской протеже

Вчера в программе Ringvaade показали несколько видео, сделанных в Роттердаме - именно там в этом году проходит конкурс «Евровидение-2021». В конце программы также появился короткий разговор с Уку Сувисте, который признал, что он с командой неплохо выступили в Роттердаме.

Бэк-вокалист Каарел Орумяги сказал, что участница из Сан-Марино Senhi была очень взволнована, когда Сувисте поздоровался с ней на красной дорожке.

- сказала она Сувисте.

«Уку популярен! Определенно очень популярен», - сказал Орумяги. Чуть позже Senhi подтвердила рассказ Орумяэ и заявила:

Томи Рахула, глава эстонской делегации, также заявил, что интерес к Сувисте на «Евровидении» очень большой и, похоже, наш Уку - один из самых горячих мужчин на «Евровидении-2021». Даже российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров пытался свести его с представительницей Молдовы в этом году - Натальей Гордиенко.

Филипп здесь недалеко от нас, но нам нельзя особо ходить друг к другу. Когда я начну петь, он будет петь со мной, насколько это возможно, 3

- сказал Сувисте, когда его спросили, смог ли он пообщаться с Киркоровым.

Однако позже мужчины смогли встретиться на красной дорожке, и Киркоров обрадовался, что это наконец произошло. «Я от всей души желаю этому парню успехов, потому что он прошел такой трудный путь к победе. Дважды. Он сделал это дважды», - сказал Филипп и подтвердил, что поддержка своей страны особенно важна для Уку прямо сейчас.

Киркоров в этом году будет держать кулачки и за Эстонию, и за Молдову, что, по его словам, очень сложно.

Как будто я разделяю свое сердце между двумя моими детьми, дочерью и сыном, 3

- пожаловался певец.

В следующий момент появилась молдавская певица Наталья Гердиенко, радостно улыбаясь и проходя между Сувисте и Киркоровым.

«Ты женат?» - спросил Киркоров несколько раз, на что Сувисте ответил, что еще не нет. Российский певец радостно объявил, что и Гердиенко еще не замужем. «Я Святой Валентин, - крикнул Киркоров и продолжил, - кто знает? Они оба очень красивы».

Однако представительницы и Сан-Марино, и Молдовы и, вероятно, многих других стран могут расслабиться, потому что Сувисте совсем недавно признался голландскому бьюти-блогеру, что его сердце занято.

Представительница Молдавии Наталья Гордиенко и один из авторов ее песни Филипп Киркоров. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Песня Молдавии для «Евровидения» в этом году, написанная Киркоровым, называется «Sugar», и в настоящее время прогнозируется, что она займет 25-е место, сообщает eurovisionworld.com. Наталья - опытная певица, впервые вышедшая на сцену в 15 лет. В 2006 году Наталья впервые представляла Молдавию на «Евровидении».

Она представляла свою страну на нескольких международных конкурсах, а также была удостоена звания Заслуженного артиста Молдовы. За свою карьеру Наталья выпустила три сольных альбома и несколько популярных видеоклипов, снятых известными режиссерами из Украины, России и Румынии.

Помимо пения Наталья еще и диджей и ведущая.