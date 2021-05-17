«Пугачева меня ненавидела»: первая жена Киркорова о расставании с певцом

Мария Шатланова снималась в клипах Филиппа Киркорова «Атлантида», «Ты, ты, ты» и других, сопровождала его во время гастролей и звалась его женой. Она исчезла со сцены незадолго до официального брака Филиппа и Примадонны. А вот был ли десятилетний брак Шатлановой и Киркорова официальным – до сих пор тайна. Мария рассказала, что ушла от короля российской эстрады потому, что хотела настоящую семью.

Сейчас экс-возлюбленной артиста 51 год. Когда она встретила Киркорова – ей было 17 лет. Шатланова посвятила свою жизнь йоге. Она вышла замуж и родила дочь.

«После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить. И я нашла способ – йогу. Она стала для меня спасением», – рассказала Мария.

Она отметила, что Киркоров всегда видел в ней Примадонну. К слову, энергетика Пугачевой до сих пор восхищает Шатланову.

«И еще в то время он считал, что я похожа на Пугачеву. Хотя, мне кажется, что мы с ней совершенно разные. Алла Борисовна настолько сильный человек. У нее энергетика така-а-ая! Пугачеву ощущаешь, если даже не знаешь, что она рядом», – сказала собеседница издания.

Мария Шатланова отметила, что никогда не ревновала возлюбленного к Примадонне. Но именно Пугачева сделала все, чтобы развести их по разным сторонам.

«Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так», – призналась Мария.

Женщина добавила, что иногда они с Киркоровым встречаются. Но эти встречи обычно коротки и происходят случайно.

«Иногда встречаемся. Случайно. В Сочи несколько раз пересекались. Или я приходила на концерт, или в какой-то ресторан. Он всегда очень хорошо обо мне говорит: "Вот, Маша, ты ушла от меня… А был такой талисман!" И, конечно, эти ласковые слова Филиппа меня греют», – подытожила Мария Шатланова.



