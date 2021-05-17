Пн, 17.05.2021
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ФОТО ⟩ В Таллинне дожди, а в Москву пришла дубайская жара!

МОСКВА, РОССИЯ - 17 мая 2021 г.: Девушка в фонтане в парке Горького. Температура днем достигла 32 градусов по Цельсию. Оранжевое предупреждение о погоде было выпущено из-за аномальной жары. ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

На смену поистине летней недели Таллинн затянуло облаками и вечером начался дождь. В тоже время  синоптики зафиксировали рекордную за 124 года жару в столице России.

Люди гуляют в парке Горького. 17 мая 2021 года, Москва. ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

На следующей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд 1897 года, сообщил «РБК» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года! Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая»,

— сказал эксперт.

Девушки катаются на роликах во время аномальной жары в Парке Горького в Москве. ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Так, в понедельник, 17 мая ночью столбики термометров показывали от 11 до 13 градусов, а днем поднялись до 32 градусов.

«Таких высоких показателей термометров в этот день не было как минимум за всю послевоенную историю»,

— сказал Тишковец.

Молодые девушки идут по улице. 17 мая 2021 года, Москва. ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Побит рекорд 1897 года. Тогда в Москве воздух прогрелся до 29,1 градуса. По его словам, такая погода придет с крупным антициклоном, который сформировался в результате слияния арктического и азиатского антициклонов. Идущие с ним юго-восточные ветры принесут в регион среднеазиатскую жару.

Мужчина лежит на скамейке у Москвы-реки. 17 мая 2021 г. ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

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