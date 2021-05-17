Эстония тоже вошла в список ⟩ «Евровидение»: самые неординарные участники конкурса за всю историю

Почти каждый год на «Евровидении» можно выделить одного или больше участников, которые пускай даже не победили, но запомнились всем надолго.

В этой подборке Сегодня собрали самые яркие и запоминающие выступления участников «Евровидения» за всю историю конкурса.

Dschinghis Khan

В 1979 году немецкая группа Dschinghis Khan была создана специально для «Евровидения». В то время они произвели фурор на конкурсе, однако заняли четвертое место. Участники коллектива танцевали на сцене в ярких костюмах в восточном стиле. Главной фигурой тогда был танцор Луис Потгитер, выступавший в роли Чингисхана.

Baby Doll

В 1991 году поклонников«Евровидения» впечатлила представительница Югославии Драгана Шариф, выступавшая под псевдонимом Baby Doll в образе куклы Барби.

Дана Интернешнл

В 1998 году звездой «Евровидения» стала Дана Интернешнл – артист Яарон Коэн из Израиля, сменивший пол. На сцене Дана исполнила песню Divа и надолго покорила сердца зрителей.

Lordi

Главными фриками конкурса до сих пор считаются музыканты финской хард-рок группы Lordi, которые в 2006 году вышли на сцену в костюмах гоблинов и исполнили свою композицию Hard Rock Hallelujah.

Верка Сердючка

В 2007 году главной звездой стала Верка Сердючка с песней Lasha Tumbai, заняв второе место на конкурсе.

Dustin The Turkey

В 2008 году конкурс приехала покорять кукла по имени Индюк Дастин. К сожалению, участник не попал в финал конкурса.

Кончита Вюрст

Кончита Вюрст – победительница «Евровидения 2014». Настоящее имя Кончиты – Томас Нойвирт. Парень из Австрии покорил публику своим вокалом и, конечно же, образом бородатой женщины в платье.

Славко Калезич

Славко Калезич — черногорский актер, певец и автор песен. Он представлял свою страну на конкурсе песни «Евровидение- 2017» с композицией Space, не сумев выйти в финал. Однако зрителям он запомнился благодаря своему неординарному образу – бритая голова с длинной косой, которой он постоянно крутил на сцене.

Элина Нечаева