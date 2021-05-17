Эстония тоже вошла в список ⟩ «Евровидение»: самые неординарные участники конкурса за всю историю

Почти каждый год на «Евровидении» можно выделить одного или больше участников, которые пускай даже не победили, но запомнились всем надолго.
В этой подборке Сегодня собрали самые яркие и запоминающие выступления участников «Евровидения» за всю историю конкурса.
В 1979 году немецкая группа Dschinghis Khan была создана специально для «Евровидения». В то время они произвели фурор на конкурсе, однако заняли четвертое место. Участники коллектива танцевали на сцене в ярких костюмах в восточном стиле. Главной фигурой тогда был танцор Луис Потгитер, выступавший в роли Чингисхана.
В 1991 году поклонников«Евровидения» впечатлила представительница Югославии Драгана Шариф, выступавшая под псевдонимом Baby Doll в образе куклы Барби.
В 1998 году звездой «Евровидения» стала Дана Интернешнл – артист Яарон Коэн из Израиля, сменивший пол. На сцене Дана исполнила песню Divа и надолго покорила сердца зрителей.
Главными фриками конкурса до сих пор считаются музыканты финской хард-рок группы Lordi, которые в 2006 году вышли на сцену в костюмах гоблинов и исполнили свою композицию Hard Rock Hallelujah.
В 2007 году главной звездой стала Верка Сердючка с песней Lasha Tumbai, заняв второе место на конкурсе.
В 2008 году конкурс приехала покорять кукла по имени Индюк Дастин. К сожалению, участник не попал в финал конкурса.
Кончита Вюрст – победительница «Евровидения 2014». Настоящее имя Кончиты – Томас Нойвирт. Парень из Австрии покорил публику своим вокалом и, конечно же, образом бородатой женщины в платье.
Славко Калезич — черногорский актер, певец и автор песен. Он представлял свою страну на конкурсе песни «Евровидение- 2017» с композицией Space, не сумев выйти в финал. Однако зрителям он запомнился благодаря своему неординарному образу – бритая голова с длинной косой, которой он постоянно крутил на сцене.
На«Евровидении-2018», которое состоялось в Лиссабоне (Португалия), представительница Эстонии Элина Нечаева покорила всех не только своим оперным пением, но и эффектным номером – девушка вышла на сцену в длинном платье с видеопроекцией. Известно, что стоимость платья составила 65 тысяч долларов.