ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ Фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» начинает продажу билетов на октябрь

Из прошлогодней афиши в новой остались два спектакля: «Танцпол» Театра «Балет Москва», где бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген объединил две труппы театра – классическую и современную и предельно эффектно и выразительно рассказал о танцевальных марафонах Америки в эпоху Великой депрессии; а также «Иранская конференция» Театра Наций в постановке Виктора Рыжакова, признанная по итогам «Золотой Маски 2020» лучшим спектаклем года.

Откроет Фестиваль спектакль-парадокс «Шутники» московского театра «Сатирикон» по мотивам малоизвестной пьесы А. Н. Островского в постановке Евгения Марчелли. Спектакль, который рецензенты назвали современным театральным блокбастером о любви и бедности, демонстрирует лучшие традиции «Сатирикона» — умение говорить о важном через смешное. В главной роли – Константин Райкин.

ФОТО: Промо

Притягательным центром афиши несомненно станет спектакль «Горбачёв» Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса. Латвийский режиссер, основываясь на документальных свидетельствах, показывает прежде всего историю личных взаимоотношений Раисы и Михаила Горбачевых, которая, несомненно, повлияла на ход мировой истории. Двух выдающихся персонажей воплощают два выдающихся актера – Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Завершит Фестиваль еще один спектакль в постановке Виктора Рыжакова, но уже в качестве руководителя Театра «Современник». Написанная Евгением Гришковцом пьеса «Собрание сочинений» не только нигде до этого не ставилась, но и не была опубликована. Главная ее тема – расставание с прошлым, судьбы наследия и наследников – всегда важная для русской культуры. В спектакле заняты ведущие актеры «Современника» разных поколений – Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Светлана Иванова и другие.

В программе Фестиваля также «детский уикенд», в рамках которого будет показано 3 спектакля для детей разного возраста от неоднократного лауреата Премии «Золотая Маска» – театра «Карлссон хаус». А также поэтический моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом», который будет показан в Кохтла-Ярве.

Спектакли будут сопровождаться синхронным переводом на эстонский язык.

К сожалению, мюзикл «Девчонка на миллион» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, который ранее планировалось перенести в афишу этого года, по разным причинам нельзя сыграть этой осенью. Билеты можно сдать или обменять на любой другой спектакль Фестиваля.

Полная информация о Фестивале «Золотая Маска в Эстонии»: www.goldenmask.ee

Информация о билетах: www.piletilevi.ee



