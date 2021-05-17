Пт, 28.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
51

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Внимание, уже сегодня! Начинается вторая часть песенного конкурса Евровидение-2021

С 17 по 23 мая портал Limon.ee был в Нидерландах, мы следили за грандиозным песенным конкурсом Европы все вместе. Главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель и фотограф-оператор Константин Седнев делились с читателями самыми яркими материалами конкурса. Но, как недавно выяснилось, на этом конкурс не заканчивается, уже сегодня и завтра всех ждет продолжение Евровидения-2021. Подробнее - в нашем блоге! 

Присылать свои комментарии для блога можно в форме ниже! Самому активному комментатору вечера - приз от Limon.ee! Оставьте имя и контактные данные, если хотите выиграть приз! 


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back