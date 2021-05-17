Солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», порассуждал о сексизме на конкурсе. Об этом сообщает Vanity Fair. Певица Emma, ранее представлявшая Италию на фестивале, заявила, что в свое время ее жестко раскритиковали за короткие шорты, в то время как Давид Дамиано появился на сцене с голым торсом и на каблуках, пишет Lenta.ru. Подробнее - в блоге ниже!