С 17 по 23 мая портал Limon.ee в Нидерландах, следим за грандиозным песенным конкурсом Европы все вместе. Главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель и фотограф-оператор Константин Седнев уже прибыли в Роттердам. Кого из звезд мы уже успели встретить и как нас приняли организаторы Евровидения? Блог обновляется с 17 по 23 мая постоянно, за полуфиналами следим 18 и 20 мая, а за финалом - 22 мая. Читайте и смотрите наш блог ниже!