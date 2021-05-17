ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Происхождение принца Гарри под вопросом: возможно, он не вполне сын Чарльза

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий. Говорят, все дело в семейном конфликте. Мол, Елизавета II попросту не смирилась с брачным выбором внука и даже не дала титул его первенцу Арчи.

А вот 62-летний Александр Васильев предполагает, что такая оторванность Гарри от родственников совершенно не связана с женой-простолюдинкой. По мнению историка моды, все дело в родословной самого принца.

«Его происхождение тоже под вопросом. Не могу это со всей ответственностью сказать, потому что меня обвинят во всех грехах, но вполне возможно, что он не сын своего высокопоставленного отца», — заявил звезда «Модного приговора».

Телеведущий уверен: королева никогда не станет проверять родственные связи с Гарри, даже несмотря на доступность ДНК-экспертизы. «Они не хотят это делать. Потому что это еще один лишний скандал. Думаю, они это знали всегда…» — рассуждает Васильев.

Историк моды признался, что скептически относится и к Меган Маркл. Ему не понравилось, как бывшая актриса поставила себя при дворе. «Мне кажется, она поступила не совсем умно, — негодует шоумен. — Она знала, за кого выходит замуж, имела понятие о дресс-коде и социальной обязанности члена королевской семьи. Ее приняли, и она должна была подстраиваться. Но ведь она актриса не самых первых ролей. Меган выпал лотерейный билетик, чтобы сыграть более значимую роль в жизни. Она не хотела играть, ей казалось, что это все равно что сидеть на штрафной скамье вне тайма».