«Кожа висит, как у 90-летней бабули»: Волочкову подняли на смех из-за фото в бикини

Анастасия Волочкова две недели провела на Мальдивских островах. Экс-прима Большого театра с шиком отдохнула на курорте в компании возлюбленного по имени Олег.

В отпуске балерина была щедра на откровенные и провокационные фото. Она запечатлелась и в шпагате, и на шее бойфренда, и топлес.

Сегодня, накануне отъезда домой, Волочкова показала очередной снимок в купальнике. Она снялась на пляже в солнечных очках и оранжевом бикини с белой вышивкой.

«Я не хочу уезжать», – написала артистка.

Далеко не все подписчики оценили яркий пост. Многие посчитали, что в кадре Анастасия слишком втянула живот, чтобы казаться стройнее.

«Зачем так втягивать живот, это же не очень красиво»; «Срочно меняйте свое питание. Кожа висит как у 90-летней бабули. Коллаген совсем не в норме для ваше возраста, кожа выглядит плохо»; «Выставка реберных пластин?»; «Кошмар какой»; «Выдыхай»; «Я, конечно, на фотках иногда тоже живот втягиваю, но это перебор», – высказались они.

Ранее Волочкова наконец показала своего таинственного избранника. Балерина встречалась в ним полгода, но представить публике решилась только сейчас.



