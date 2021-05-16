Возвращение сериала "Друзья": первый тизер и официальная дата релиза

Кроме того, в сети появился тизер эпизода, получившего название "Друзья: воссоединение". В нем все шесть главных звезд — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, которые снимались на протяжении всего шоу, идут в обнимку и за руки под узнаваемую композицию I’ll Be There For You, пишет Mixnews.lv.

Радостными новостями поделились и сами исполнители главных ролей — они возвращению "Друзей", кажется, рады не меньше фанатов шоу.

"Такое случается не каждый год. И даже не каждые 10 или 15 лет. Я так счастлива, что мне выпал шанс воссоединиться с моими друзьями. И это было лучше, чем когда-либо", - написала Кортни Кокс.

Раскрыли создатели специального выпуска и другие его подробности. Так, известно, что в новом эпизоде снялись приглашенные знаменитости. И их список весьма впечатляющ. В кадре появятся Дэвид Бекхэм, Риз Уизерспун, Синди Кроуфорд, Леди Гага, Кит Харингтон и многие другие.

Специальный выпуск сериала был снят в апреле за три дня. Съемки проходили на той же сцене в студии Warner Bros., где снималось культовое шоу с 1994 по 2004 год. Известно также, что сценарий эпизода будет не совсем привычным — звезды будут беседовать с живой аудиторией, а затем в какой-то момент войдут в свои роли.



