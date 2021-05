Возвращение сериала "Друзья": первый тизер и официальная дата релиза

Кроме того, в сети появился тизер эпизода, получившего название "Друзья: воссоединение". В нем все шесть главных звезд — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, которые снимались на протяжении всего шоу, идут в обнимку и за руки под узнаваемую композицию I’ll Be There For You, пишет Mixnews.lv.