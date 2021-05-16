Не понравился? В Вильянди исчез очередной памятник
Памятник бегуну был открыт в 1990 году и приветствовал гостей спортивного стадиона. Теперь же на этом месте остался только постамент. «Куда пропал памятник?» - спрашивает читатель.
Памятник бегуну был открыт в 1990 году и приветствовал гостей спортивного стадиона. Теперь же на этом месте остался только постамент. «Куда пропал памятник?» - спрашивает читатель.
Памятник бегуну был открыт в 1990 году и приветствовал гостей спортивного стадиона. Теперь же на этом месте остался только постамент. «Куда пропал памятник?» - спрашивает читатель.