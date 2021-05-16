Четыре самых везучих знака Зодиака

Скорпион

Главная причина, по которой фортуна благоволит Скорпионам - их астрологический дар интуиции. Интуиция есть у всех, но у представителей этого знака Зодиака она просто фантастическая, пишет RUS.TVNET.lv.

Скорпионы не просто чувствуют и догадываются, а точно знают. Именно этими скрытыми экстрасенсорными способностями и объясняется их везение. 1

Этот природный талант позволяет рожденным под знаком Скорпиона принимать правильные решения тогда, когда другие даже толком не понимают, что происходит.

Скорпион не угадывает - он интуитивно знает правильный ответ!

Стрелец

Представители этого знака Зодиака - самые оптимистичные и позитивные люди. Некоторые считают, что это все потому, что у Стрельцов всегда и все получается. Другими словами, им от природы везет как никому. А может, наоборот?

Может, именно вера и оптимизм рожденных под этим знаком и притягивают к ним удачу, словно магнит? Секретное оружие Стрельца - их позитивное мышление!

Рыбы

Рыбы - еще один из знаков зодиакального круга с невероятно развитой интуицией. Эта врожденная способность позволяет им всегда делать правильный выбор без малейших колебаний.

Рыбы по жизни практически никогда не просят о помощи и поддержке, постоянно жертвуют собой ради других, но судьба складывается таким удивительным образом, что о них все равно всегда заботятся. Фортуна, кажется, улыбается им в любой ситуации. Даже когда все складывается очень плохо, в конце концов Рыбы вновь оказываются на коне.

Хотя рожденные под этим знаком Зодиака не всегда используют свои экстрасенсорные способности, но достаточно им включить их и сыграть в лотерею либо сделать ставку на каких-то играх - победа гарантирована. Кстати, выигранные деньги они, несомненно, отдадут на благотворительность. Возможно, фортуна именно потому так благосклонна к этим счастливчикам? Вот так они и живут: всегда побеждают и даже не замечают!

Овен

Никто больше так не рискует в жизни, как Овны. О них можно снимать увлекательнейшие фильмы. При этом представителей этого знака всегда ждет хеппи-энд, хотя понервничать приходится немало.

Почему Овнам все сходит с рук и они могут неоднократно искушать судьбу? В чем секрет? Удача! Конечно, Овны бесстрашны и очень уверены в себе - без этого риск был бы невозможен. Но не это главное, ведь уверенных в себе людей в мире много, однако неприятности все же случаются.

Овнам, что называется, везет всегда - даже когда они не хотят. Любая авантюра, любая самая сумасшедшая мечта заканчиваются их триумфом, 1

и этому волшебству есть только одно объяснение: Овны родились под счастливой звездой!



