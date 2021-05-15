В массовке фильма «Майор Гром» зрители разглядели порноактера, который наказывал плохих студенток
Такая информация стала появляться в соцсетях, где поклонники российского супергеройского фильма устроили настоящее расследование.
Такая информация стала появляться в соцсетях, где поклонники российского супергеройского фильма устроили настоящее расследование.
На больших экранах фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» появился в начале апреля, и многие фанаты супергероев и комиксов Bubble уже успели не раз посмотреть картину и изучить ее вдоль и поперек. Так самым внимательным попался на глаза актер из массовки, который показался многим знакомым, пишет Life.ru.
Пользователи Сети предположили, что это Юрий Муратов, работы с которым можно увидеть не только в кинотеатрах. Если верить предположениям фанатов, то мужчина также подрабатывает в качестве актера фильмов для взрослых — причем с интересным уклоном.
Артист из Санкт-Петербурга специализируется на видео, в которых он играет роль преподавателя, к которому за помощью с сессией обратилась студентка. Об этом Юрий даже писал на странице в соцсети «ВКонтакте», не смущаясь специфики своей работы.
«О, женщины! Прекрасны вы, но губительны! (Вторая, не менее любимая работа, точнее — подработка)».
Пока поклонники усиленно пытаются понять, верны их предположения или нет, «Майор Гром: Чумной Доктор» все больше набирает популярность. Фильм уже собрал в прокате почти четыре миллиона долларов (около 292 млн рублей). Даже стриминговый сервис Netflix выкупил права на показ картины из-за ее заметного успеха.