Арми Хаммер закрутил роман с девушкой, которой плевать на скандал с изнасилованиями и каннибализмом

Известный 34-летний актер Арми Хаммер, который попал в опалу после обвинений в изнасилованиях и каннибалистских фантазиях, изменил свою жизнь. По крайней мере, так утверждает источник, близкий к актеру. Он сообщил, что знаменитость уже три месяца встречается со стоматологом Лизой Перейма на Каймановых островах. Правда, о девушке мало что известно, потому что она старается вести тихий образ жизни, передает Life.ru.

Туда Арми приехал еще в декабре, чтобы отдохнуть вместе с бывшей женой и детьми, и остался на курорте, чтобы отдалиться от того скандала, который разразился вокруг него в начале 2021 года. Источник признался, что Лиза оказывает прекрасное влияние на актера и тот теперь выглядит счастливым и изменившимся человеком. Девушка настолько запала Арми в душу, что он даже познакомил ее со своими отцом и мачехой.

Актер также хотел показать Лизе и своих детей, но его бывшая жена Элизабет Чеймберс, с которой актер развелся в прошлом году после десяти лет брака, вряд ли это допустит. Источник Daily Mail рассказал, что Элизабет превратила жизнь Арми в ад, ему даже пришлось съехать из отеля подальше от нее.

Элизабет ненавидит Лизу, даже обзывает ее уродливой и жирной, что, очевидно, вовсе неправда. Лиза очень приятна в общении, и ее все знают на острове. Она положительно влияет на Арми, это прям заметно