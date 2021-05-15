Фотоохота, ориентирование или экскурсия: чем заняться на День Таллинна

В любое время можно:

Ориентирование, приуроченное ко Дню Таллинна. Трассы для ориентирования, которые можно пройти с помощью приложения Actionbound.

Игра-головоломка «Заметь спрятанное в центре города». Содержание игры заключается в распознавании разных мест/домов/объектов. Вы можете играть как виртуально, так и искать картинки разных мест центра города на пяти наших рекламных носителях. Организатор – районная управа Кесклинн.

Фотоохота «Ориентирование, посвященное истории Ласнамяэ". проводится районной управой Ласнамяэ в «Фейсбуке». Организатор – районная управа Ласнамяэ.

Контрольный опрос «Ретро-Хааберсти».

Информация о выставках и мероприятиях Таллиннского городского музея.

Литературный Таллинн. Интерактивная карта, которая знакомит с Таллинном через литературу. Недавно добавилась тропа размышлений Мати Унта. kirjandusliktallinn.ee

В определенное время:

14.00 Концерт в честь Дня Таллинна «Тишина. Жизнь. Сердечное признание»

Виртуальная экскурсия по Старому городу (на русском языке) страница Кесклинн в «Фейсбуке» Управа района Кесклинн

17.00 Высаживание растений и цветов в общинном саду Отто Крамера

Традиционно День Таллинна отмечается 15 мая; в этом году мероприятия состоятся с 10 по 16 мая!