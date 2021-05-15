Корона, уходи! ⟩ Медики из Вильянди приняли участие в африканском танцевальном челлендже

Шаг вперед, четыре притопа левой ногой, еще один шаг вперед и четыре притопа правой ногой. А дальше это уже дело вашей фантазии. Каждый импровизирует как может. Танец «Иерусалим» разучивает весь мир от Африки до Австралии.



Песня на языке зулу про Иерусалим, которая вышла параллельно с началом пандемии коронавируса, стала всемирно популярной и объединила многих людей во всем мире в надежде на лучшее будущее. «Это настоящий гимн эпидемии коронавируса», - говорят поклонники шлягера на всех континентах.

Песня под названием «Джерусалема», в которой четко ощущается влияние госпела, начала пользоваться огромной популярностью сразу же после того, как клип был опубликован на платформе YouTube. Менее чем за год клип удостоился 230 миллионов просмотров. Многие пользователи Сети начали снимать свои видеоролики, копируя танцевальные движения исполнителей. «Отзывы были фантастическими», - рассказывает южноафриканский рэппер Master KG, 24-летний автор и исполнитель песни – вместе с певицей, выступающей под творческим псевдонимом Nomcebo, пишет «Вести Израиль».

Вызов повторить движения клипа «Джерусалема» (челлендж) стал вирусным во всем мире. Под всемирный шлягер стали танцевать врачи, солдаты, религиозные деятели, посетители роскошных европейских ресторанов. Песня также получила приз за лучшее африканское представление 2020 года на конкурсе MTV.