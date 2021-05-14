Пт, 14.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Путешествие во времени! ⟩ На не обновлявшейся 15 лет странице Юри Ратаса можно найти подтверждение его давнему увлечению

Юри Ратас держит бревно. Коллаж Elu24. ФОТО: Erakogu

На официальном сайте Юри Ратаса, который не обновлялся уже 15 лет, вы найдете ряд обещаний начинающего политика и фото, сделанное во время весенних работ, которое напоминает мем, который разлетелся по просторам Интернета некоторое время две недели назад.

Киган Макбрайд активно освещает эстонскую политику в Twitter. Он обнаружил веб-сайт Юри Ратаса, на котором перечислены предвыборные обещания. Пятнадцать лет назад спикер Рийгикогу обратился в Таллиннскую думу с просьбой записать цели. Ратас тогда обещал бороться, например, за строительство велосипедных дорожек, чтобы можно было безопасно ездить из одной части города в другую.

Просматривая веб-сайт, Макбрайд также обнаружил весеннюю фотографию, на которой Ратас вырубает куски дерева для весенних работ.

Весенняя работа...

- пишет политик в галерее.

То, что Ратас не боится работы в саду, доказывает и аналогичное фото, разлетевшееся в социальных сетях всего пару недель назад. «Он не комментирует, но, очевидно, он развивается», - отмечает МакБрайд в своем посте, ссылаясь на сравнение изображений.

Читай его обещания и смотри фото 15-летне давности!

НАВЕРХ
Back