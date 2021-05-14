ЭТО СЕГОДНЯ! ⟩ День, который определит 2022 год: на что обратить внимание каждому знаку

Для людей этого знака Юпитер открывает тайны подсознания. Овнам нужно заняться самообразованием и духовностью. Юпитер дарит возможность изучить себя и открыть новые грани личности, вы можете понять, в чем ваше истинное предназначение. Также уделяйте внимание снам и так называемому эффекту дежавю, это Вселенная направляет вас и дарит ценные уроки. Возможно, вам откроется какая-то тайна, которая полностью изменит вашу жизнь.

Телец

Для этого знака 14 мая начнется период великих свершений: многие начинания получат поддержку Вселенной, а значит, будут обречены на успех. Тельцам важно приложить максимум усилий, чтобы исполнить заветную мечту. Но то, что она исполнится, — нет сомнений. Также совет: в одиночку вы не сможете рассчитывать на хороший результат, обратите внимание на знакомства. Уже совсем скоро на горизонте появится влиятельный покровитель, который сделает все, чтобы приблизить вас к желанной цели.

Близнецы

У представителей этого знака начинается период, когда им нужно показать себя и проявить свои самые яркие таланты. Вспомните, от чего вы получаете удовольствие, именно это занятие принесет наибольшую прибыль в 2022 году. Подумайте, как можно монетизировать свое хобби: сейчас самое благоприятное время, чтобы рискнуть и выйти победителем из всех авантюр. Также во второй половине мая могут поступить заманчивые предложения от начальства. Поэтому вам придется выбирать, как провести 2022 год, — развивая свой бизнес или продвигаться уверенными шагами по карьерной лестнице по найму. Прогноз позитивный, осталось сделать выбор.

Рак