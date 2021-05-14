Пт, 14.05.2021
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ЭТО СЕГОДНЯ! ⟩ День, который определит 2022 год: на что обратить внимание каждому знаку

Счастливая пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Самая позитивная планета повлияет на судьбу каждого человека.

14 мая произойдет важное астрологическое событие — Юпитер перейдет в знак Рыб и пробудет там до середины июля. Это время считается наиболее подходящим для построения планов на будущий год, а также для исправления ошибок прошлого.

Астрологи уверены: от того, как вы проведете период с 14 по 16 мая (именно в эти дни влияние Юпитера особенно сильное), будет зависеть, как сложится для вас 2022 год. Итак, на что нужно обратить внимание каждому знаку зодиака? Рассказывает астролог wday.ru Людмила Митрохина.
 
Овен

Для людей этого знака Юпитер открывает тайны подсознания. Овнам нужно заняться самообразованием и духовностью. Юпитер дарит возможность изучить себя и открыть новые грани личности, вы можете понять, в чем ваше истинное предназначение. Также уделяйте внимание снам и так называемому эффекту дежавю, это Вселенная направляет вас и дарит ценные уроки. Возможно, вам откроется какая-то тайна, которая полностью изменит вашу жизнь.

Телец

Для этого знака 14 мая начнется период великих свершений: многие начинания получат поддержку Вселенной, а значит, будут обречены на успех. Тельцам важно приложить максимум усилий, чтобы исполнить заветную мечту. Но то, что она исполнится, — нет сомнений. Также совет: в одиночку вы не сможете рассчитывать на хороший результат, обратите внимание на знакомства. Уже совсем скоро на горизонте появится влиятельный покровитель, который сделает все, чтобы приблизить вас к желанной цели.

Близнецы

У представителей этого знака начинается период, когда им нужно показать себя и проявить свои самые яркие таланты. Вспомните, от чего вы получаете удовольствие, именно это занятие принесет наибольшую прибыль в 2022 году. Подумайте, как можно монетизировать свое хобби: сейчас самое благоприятное время, чтобы рискнуть и выйти победителем из всех авантюр. Также во второй половине мая могут поступить заманчивые предложения от начальства. Поэтому вам придется выбирать, как провести 2022 год, — развивая свой бизнес или продвигаться уверенными шагами по карьерной лестнице по найму. Прогноз позитивный, осталось сделать выбор.

Рак

 

Для Раков начинается гармоничный и спокойный период — два с половиной месяца отдыха. Но только самые проворные представители этого знака проведут время с пользой. Можно позволить себе немного расслабиться, но большую часть благоприятного периода посвятите самообразованию. Любые знакомства будут плодотворными, поэтому не ограничивайте себя ленивым отдыхом на диване, старайтесь путешествовать и посещать новые места.

Лев

Одновременно непростой и крайне удачный период начинается у Львов. Судьба постоянно будет предлагать людям этого знака сделать выбор, Львам нужно научиться говорить «нет», больше ценить себя и свой труд, а также с легкостью прощаться с токсичными людьми или с тем, что давно изжило себя. Только правильный подход к делам подарит рост прибыли и второе дыхание в любовных отношениях. Постарайтесь максимально продуктивно распределить свое время, чтобы не пришлось жертвовать ни работой, ни семьей.

Дева

Для Дев в этот период выходит на первый план заключение различных союзов: брак, партнерские соглашения, проведение переговоров. Представители этого знака преуспеют во всем, за что берутся. Если, конечно, проявят все свои дипломатические таланты. Если вы давно хотели связать свои отношения узами брака, то с 14 мая и до середины июля — зеленый свет. Если же вы уже имеете штамп в паспорте или у вас гражданский брак, то именно сейчас ваши отношения с партнером пойдут в гору. Совет астролога: поддерживайте свою вторую половинку и старайтесь избегать конфликтов по пустякам.

Весы

 

Юпитер заставляет Весов наводить порядок в доме и в делах. Это правильные действия, но важно не потерять гармонию с внутренним миром. Просто не стоит кидаться в крайности, держите ваш перфекционизм под контролем. Не стоит перегружать себя: подходите к делам максимально ответственно, но не стоит проводить дни и ночи на работе. Если вы долго не могли найти причину своих недомоганий в плане здоровья, то сейчас она станет ясна. Также «счастливая» планета может способствовать пополнению в вашей семье. Не обязательно это будут беременность и малыш, возможно, у вас появится четвероногий друг.

Скорпион

Представители этого знака будут находить радость в мелочах. Вы сможете посмотреть на мир свежим взглядом, возможно, у вас случится переоценка ценностей. Скорпионы начнут получать удовольствие от самых простых и рутинных дел, еще больше вдохновляясь и совершенно не уставая от серых будней. Также ваши дети порадуют значимыми успехами: не стесняйтесь, покажите, что вы ими гордитесь. Одним словом, Скорпионы в ближайшие месяцы будут жить так, как давно мечтали. А если этот период — репетиция 2022 года, то можем с уверенностью сказать, что следующий год будет для вас таким же удачным.

Стрелец

У Стрельцов также начинается белая полоса. Она захватит личные сферы жизни: семья, любовь, отношения с друзьями. Карьера уйдет на второй план, но это очевидно. На работе все идет по накатанной, вы добились определенных вершин, теперь пора уделить время личной жизни. Не забывайте о родителях, уделите им внимание, окажите посильную помощь. Так вы получите благосклонность Вселенной, а значит, 2022 год для вас сложится так, как вы хотите. Если вы давно хотели купить недвижимость или сделать капитальный ремонт, то начало нужно положить именно в период с 14 по 16 мая.

Козерог
 

Многочисленные успехи Козерогов в этом временном периоде будут связаны с путешествиями и расширением кругозора. Это еще один представитель зодиакального круга, кому в мае и июне придется заняться саморазвитием — только так они смогут открыть свои таланты. Козероги могут совершать крупные покупки: нет риска приобрести испорченную вещь или нарваться на обман. Также вам нужно в скором времени ждать новостей от родственников или близких друзей. Сохраните в секрете ту информацию, которые получите, скоро она вам понадобится.

Водолей

Водолеи должны понимать, что при всех благоприятностях этого периода деньги не будут сыпаться на вас с неба. Только трудом вы сможете добиться успеха в карьере. Для представителей этого знака ближайшие 2,5 месяца ознаменуются периодом прекрасных возможностей увеличить свой доход. Обязательно соглашайтесь на все предложения, которые поступят извне. Задумайтесь об инвестициях: накопленные финансы должны работать, а не лежать мертвым грузом на карте. Тем более сейчас вам благоволит сам Юпитер, риски минимальны.

Рыбы

Юпитер находится в Рыбах, и это время ознаменуется для них периодом головокружительной удачи и чистого счастья. Теперь главное — понять, чего вы хотите на самом деле. Составьте список желаний и начинайте приступать к их реализации уже сейчас, пока вы получаете небесную поддержку. Рыбы живут по принципу: больше отдам — больше получу обратно. Сейчас такой подход не работает, нужно в первую очередь думать о себе и своих близких. Ловите момент, Юпитер в следующий раз нескоро выберет вас в свои любимчики.

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