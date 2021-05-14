ЭТО СЕГОДНЯ! ⟩ День, который определит 2022 год: на что обратить внимание каждому знаку
Самая позитивная планета повлияет на судьбу каждого человека.
Самая позитивная планета повлияет на судьбу каждого человека.
14 мая произойдет важное астрологическое событие — Юпитер перейдет в знак Рыб и пробудет там до середины июля. Это время считается наиболее подходящим для построения планов на будущий год, а также для исправления ошибок прошлого.
Для людей этого знака Юпитер открывает тайны подсознания. Овнам нужно заняться самообразованием и духовностью. Юпитер дарит возможность изучить себя и открыть новые грани личности, вы можете понять, в чем ваше истинное предназначение. Также уделяйте внимание снам и так называемому эффекту дежавю, это Вселенная направляет вас и дарит ценные уроки. Возможно, вам откроется какая-то тайна, которая полностью изменит вашу жизнь.
Для этого знака 14 мая начнется период великих свершений: многие начинания получат поддержку Вселенной, а значит, будут обречены на успех. Тельцам важно приложить максимум усилий, чтобы исполнить заветную мечту. Но то, что она исполнится, — нет сомнений. Также совет: в одиночку вы не сможете рассчитывать на хороший результат, обратите внимание на знакомства. Уже совсем скоро на горизонте появится влиятельный покровитель, который сделает все, чтобы приблизить вас к желанной цели.
У представителей этого знака начинается период, когда им нужно показать себя и проявить свои самые яркие таланты. Вспомните, от чего вы получаете удовольствие, именно это занятие принесет наибольшую прибыль в 2022 году. Подумайте, как можно монетизировать свое хобби: сейчас самое благоприятное время, чтобы рискнуть и выйти победителем из всех авантюр. Также во второй половине мая могут поступить заманчивые предложения от начальства. Поэтому вам придется выбирать, как провести 2022 год, — развивая свой бизнес или продвигаться уверенными шагами по карьерной лестнице по найму. Прогноз позитивный, осталось сделать выбор.
Рак
Для Раков начинается гармоничный и спокойный период — два с половиной месяца отдыха. Но только самые проворные представители этого знака проведут время с пользой. Можно позволить себе немного расслабиться, но большую часть благоприятного периода посвятите самообразованию. Любые знакомства будут плодотворными, поэтому не ограничивайте себя ленивым отдыхом на диване, старайтесь путешествовать и посещать новые места.
Одновременно непростой и крайне удачный период начинается у Львов. Судьба постоянно будет предлагать людям этого знака сделать выбор, Львам нужно научиться говорить «нет», больше ценить себя и свой труд, а также с легкостью прощаться с токсичными людьми или с тем, что давно изжило себя. Только правильный подход к делам подарит рост прибыли и второе дыхание в любовных отношениях. Постарайтесь максимально продуктивно распределить свое время, чтобы не пришлось жертвовать ни работой, ни семьей.
Для Дев в этот период выходит на первый план заключение различных союзов: брак, партнерские соглашения, проведение переговоров. Представители этого знака преуспеют во всем, за что берутся. Если, конечно, проявят все свои дипломатические таланты. Если вы давно хотели связать свои отношения узами брака, то с 14 мая и до середины июля — зеленый свет. Если же вы уже имеете штамп в паспорте или у вас гражданский брак, то именно сейчас ваши отношения с партнером пойдут в гору. Совет астролога: поддерживайте свою вторую половинку и старайтесь избегать конфликтов по пустякам.
Весы
Юпитер заставляет Весов наводить порядок в доме и в делах. Это правильные действия, но важно не потерять гармонию с внутренним миром. Просто не стоит кидаться в крайности, держите ваш перфекционизм под контролем. Не стоит перегружать себя: подходите к делам максимально ответственно, но не стоит проводить дни и ночи на работе. Если вы долго не могли найти причину своих недомоганий в плане здоровья, то сейчас она станет ясна. Также «счастливая» планета может способствовать пополнению в вашей семье. Не обязательно это будут беременность и малыш, возможно, у вас появится четвероногий друг.
Представители этого знака будут находить радость в мелочах. Вы сможете посмотреть на мир свежим взглядом, возможно, у вас случится переоценка ценностей. Скорпионы начнут получать удовольствие от самых простых и рутинных дел, еще больше вдохновляясь и совершенно не уставая от серых будней. Также ваши дети порадуют значимыми успехами: не стесняйтесь, покажите, что вы ими гордитесь. Одним словом, Скорпионы в ближайшие месяцы будут жить так, как давно мечтали. А если этот период — репетиция 2022 года, то можем с уверенностью сказать, что следующий год будет для вас таким же удачным.
У Стрельцов также начинается белая полоса. Она захватит личные сферы жизни: семья, любовь, отношения с друзьями. Карьера уйдет на второй план, но это очевидно. На работе все идет по накатанной, вы добились определенных вершин, теперь пора уделить время личной жизни. Не забывайте о родителях, уделите им внимание, окажите посильную помощь. Так вы получите благосклонность Вселенной, а значит, 2022 год для вас сложится так, как вы хотите. Если вы давно хотели купить недвижимость или сделать капитальный ремонт, то начало нужно положить именно в период с 14 по 16 мая.
Многочисленные успехи Козерогов в этом временном периоде будут связаны с путешествиями и расширением кругозора. Это еще один представитель зодиакального круга, кому в мае и июне придется заняться саморазвитием — только так они смогут открыть свои таланты. Козероги могут совершать крупные покупки: нет риска приобрести испорченную вещь или нарваться на обман. Также вам нужно в скором времени ждать новостей от родственников или близких друзей. Сохраните в секрете ту информацию, которые получите, скоро она вам понадобится.
Водолеи должны понимать, что при всех благоприятностях этого периода деньги не будут сыпаться на вас с неба. Только трудом вы сможете добиться успеха в карьере. Для представителей этого знака ближайшие 2,5 месяца ознаменуются периодом прекрасных возможностей увеличить свой доход. Обязательно соглашайтесь на все предложения, которые поступят извне. Задумайтесь об инвестициях: накопленные финансы должны работать, а не лежать мертвым грузом на карте. Тем более сейчас вам благоволит сам Юпитер, риски минимальны.
Юпитер находится в Рыбах, и это время ознаменуется для них периодом головокружительной удачи и чистого счастья. Теперь главное — понять, чего вы хотите на самом деле. Составьте список желаний и начинайте приступать к их реализации уже сейчас, пока вы получаете небесную поддержку. Рыбы живут по принципу: больше отдам — больше получу обратно. Сейчас такой подход не работает, нужно в первую очередь думать о себе и своих близких. Ловите момент, Юпитер в следующий раз нескоро выберет вас в свои любимчики.