СКАНДАЛ! ⟩ Журналистка Первого канала заявила, что ее избила жена актера Полицеймако

Журналист Первого канала Лилия Федорова, участница съемочной группы «Пусть говорят», заявила в СМИ, что она стала жертвой избиения со стороны супруги актера Михаила Полицеймако.

По словам Федоровой, группа приехала в дом, где живет актер, чтобы снять сюжет о собаке Полицеймако. На питомца жаловался телевизионщикам сосед артиста, писатель Валентин Лавров.

О конфликте стало известно еще в апреле 2021 года, когда Лавров подал в суд на Полицеймако за нападение пса. Питомец, по словам писателя, вырвал у него из тела «кусок мяса».

Журналисты спускались на второй этаж, когда из одной квартиры выскочила женщина. Лариса рассказала: о том, что перед ними Лариса, жена Полицеймако, они узнали позже. Незнакомка набросилась на журналистов. «Женские крики, ор, оскорбления в адрес съемочной группы», — цитирует Федорову «Подъем». Так всем стало ясно, что перед ними супруга артиста Лариса.

Федорова сообщила, что в ходе конфликта супруга актера поначалу догнала оператора и несколько раз ударила его по голове, после чего напала на саму Федорову и, по словам Ларисы, «повредила мне руку, оборвала подмышечный нерв», а также «частично оскальпировала», с корнем вырвав волосы.

Федорова утверждает, что от резкой боли упала, у нее закружилась голова. Ей также пришлось три недели провести в больнице, восстанавливаясь после нападения. Женщина подала заявление в полицию, и хочет добиться для обидчицы дела по статье об умышленном вреде здоровью.

Однако журналист была возмущена тем, что Первый канал в конфликте на защиту Ларисы. Мало того, жене Полицеймако были принесены официальные извинения.

А Федорова, по ее словам, испытывает со стороны работодателя «всяческое давление». Руководство Первого хочет, чтобы журналист «забрала заявление из полиции».

По версии «Подъема», Федорова сняла побои, и на руках у нее есть медицинская выписка. В ней, сообщает издание, имеются данные о том, что медиками были обнаружены повреждения подмышечного нерва.