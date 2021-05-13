ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Они все вакцинированы?»: итальянский певец Пупо ошарашил соплеменников видео поездки в Крым на фестиваль

Певец и композитор Энцо Гинацци из Италии, более известный как Пупо, приехал в Ялту ради участия в фестивале «Дорога на Ялту».

Итальянец остался в восторге от увиденного, о чем поспешил поделиться со своими подписчиками. Пупо опубликовал на своей странице в Instagram ряд фото и видео своего путешествия в Россию.

По его словам, в Крыму все вернулось к нормальной жизни, а со временем все будет лишь улучшаться. Причем он напомнил, что Крым входил в состав России «с незапамятных времен», добавив про опыт Италии по самоопределению регионов. Правда, тот не был таким успешным, как в России.

Более того, он возмутился политике международных организаций, которые из-за санкционной политики прекратили свою работу на полуострове. В частности, мобильная связь итальянского оператора не работала в Крыму и не только.

На опубликованных кадрах также показана центральная прогулочная часть Ялты, где то и дело снуются туристы и местные жители. Улицы вымощена брусчаткой, везде чисто.

Многие подписчики артиста остались в восторге от увиденного, причем эти чувства были смешаны с толикой грусти, поскольку в Италии все же соблюдается полный локдаун. «Они все вакцинированы?», «Ничего себе! Это изумительно. Как они смогли вернуться к нормальной жизни?», «Прекрасное место», – пишут итальянцы.