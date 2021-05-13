ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Они все вакцинированы?»: итальянский певец Пупо ошарашил соплеменников видео поездки в Крым на фестиваль
Певец, известный по псевдониму Пупо, отметил, что уважает выбор крымчан и считает полуостров российским, пишет Topnews.
Певец, известный по псевдониму Пупо, отметил, что уважает выбор крымчан и считает полуостров российским, пишет Topnews.
Певец и композитор Энцо Гинацци из Италии, более известный как Пупо, приехал в Ялту ради участия в фестивале «Дорога на Ялту».
Итальянец остался в восторге от увиденного, о чем поспешил поделиться со своими подписчиками. Пупо опубликовал на своей странице в Instagram ряд фото и видео своего путешествия в Россию.
Более того, он возмутился политике международных организаций, которые из-за санкционной политики прекратили свою работу на полуострове. В частности, мобильная связь итальянского оператора не работала в Крыму и не только.
На опубликованных кадрах также показана центральная прогулочная часть Ялты, где то и дело снуются туристы и местные жители. Улицы вымощена брусчаткой, везде чисто.
Многие подписчики артиста остались в восторге от увиденного, причем эти чувства были смешаны с толикой грусти, поскольку в Италии все же соблюдается полный локдаун. «Они все вакцинированы?», «Ничего себе! Это изумительно. Как они смогли вернуться к нормальной жизни?», «Прекрасное место», – пишут итальянцы.
Многие выразили недоумение тому, как в России удалось избежать роста заболеваемости коронавирусом, буквально победив пандемию по COVID-19, но были и те, кто задался вопросом, какой процент населения Крыма прошли вакцинацию.