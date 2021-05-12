Филиппу Киркорову на день рождения подарили золотой сейф и бриллианты

«Дата сейчас у меня не круглая – 54 года, но почему-то в этом году мне захотелось гульнуть не узким кругом, а увидеть всех своих друзей», – объяснил именинник.

День рождения Филипп отпраздновал в подмосковном клубе «Сохо», пригласив на банкет своих друзей по шоу «Маска» и коллег по сцене. Ольга Бузова подарила Киркорову парные браслеты Louis Vuitton: один попросила надеть себе, другой же надела на руку Филиппа.

«Так мы скрепим нашу дружбу навеки», – обняла Филиппа поющая телеведущая.

Плюс ко всему Бузова надела на Киркорова бриллиантовые очки того же бренда.

Григорий Лепс много лет коллекционирует иконы, поэтому и Филиппу вручил старинный образок. Поскольку празднование Киркоров перенес с 30 апреля на 2 мая, на Пасху, гости в промышленных количествах несли имениннику куличи. Так, Стас Михайлов подарил коллеге кулич в виде сумки Louis Vuitton. А звезда шоу «Маска», солист «Иванушек» Кирилл Туриченко привез целый пасхальный набор со всеми атрибутами светлого праздника - куличами, творожной пасхой, яйцами, фигуркой кролика.

Еще одна звезда шоу «Маска» - муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов подарил другу набор хрустальных бокалов и спел вместе с Бедросом Киркоровым старинную итальянскую песню «Мама».

«27 лет назад умерла моя жена Виктория, мама Филиппа, – рассказал залу Бедрос Киркоров. – Вика ушла из жизни в день рождения нашего сына, поэтому для него это теперь навсегда грустный праздник. Очень жаль, что она не увидела наших внуков. Особенно Аллу-Викторию, копию мамы Филиппа».

Так совпало, что в этот день у Юсифа Эйвазова тоже был день рождения. И поскольку его жена Анна Нетребко выступала в тот вечер в Милане, Филипп предложил Юсифу отметить день рождения вместе.

Ксения Собчак же подарила Киркорову модную цепь. А певец и бизнесмен Эмин Агаларов – дорогие часы. Валентин Юдашкин сделал для Филиппа дорожную сумку, с которой именинник пообещал отправиться на «Евровидение». А Яна Рудковская презентовала виновнику торжества эксклюзивный чемодан от Louis Vuitton.

Близкие друзья Киркорова позаботились о его накоплениях, вручив артисту огнестойкий золотой сейф.

«Главное, чтобы было там что хранить, – засмеялся Филипп. – А то сейчас пандемия, все переносится. Спасибо проекту "Маска", который помог нам с коллегами хорошенько подзаработать в это непростое время».



