Назван гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах

Проклова стала гостьей одного из выпусков программы, в которой призналась, что к ней приставал известный актер, когда ей было 15 лет. В беседе с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой актриса сообщила, что снималась с этим мужчиной в одном фильме.

С точки зрения Поргиной, говорить о домогательствах артистке нужно было тогда, а не спустя много лет. Вдова Караченцова выразила уверенность в том, что Проклова могла найти защиту в лице директора картины.

«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в 1 миллион рублей (11 111 евро)», — поделилась подробностями Поргина.

По мнению собеседницы издания, 67-летняя Проклова поступилась честью и совестью. По словам вдовы Караченцова, пережившая домогательства артистка не сможет заплатить богу, чтобы он простил ей подобного рода откровения.