ФОТО ⟩ Гей-брак, откровенные фотосессии и свой виноградник: как живут звезды "Теории большого взрыва"

Маим Бялик (Mayim Bialik)
В ситкоме «Теория большого взрыва» в одной из серий появляется нейробиолог Эми Фару Фаулер. Друзья находят девушку на сайте знакомств, где регистрируют Шелдона.
Примечательно, но в реальной жизни актриса также имеет степень доктора нейробиологии. В марте 2017 года Маим взволновала интернет совместным фото с президентом Израиля Реувеном Ривлином, который попросил актрису воспроизвести с ним одну из сцен «Теории большого взрыва».
Саймон Хелберг (Simon Helberg)
Говарда Воловица сыграл актер Саймон Хелберг. Его персонаж в первых сериях - это похотливый инженер, а после - примерный семьянин и любящий отец. В 2014 году Саймон представил публике свой режиссерский дебют - комедийную мелодраму «Не видать нам Париж как своих ушей» (We'll Never Have Paris), в которой, подражая Вуди Аллену, сыграл закомплексованного еврея, остро переживающего кризис среднего возраста.
Сейчас масштабных проектов у актера мало. Последний наиболее яркий фильм с его участием - это «Флоренс Фостер Дженкинс». С 2007 года Хелберг женат на актрисе Жослин Тоун, у супругов двое детей.
Мелисса Рауш (Melissa Rauch)
Актриса Мелисса Рауш сыграла в «Теории большого взрыва» миловидную и миниатюрную девушку-ученого Бернадетт Ростенковски с запоминающимся голосом. В 2010 году она вошла в основной состав ситкома и получила эпизодическую роль в сериале «Настоящая кровь» (True Blood). Следом блондинка снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Сейчас Рауш редко появляется на экранах. В 2015 году актриса сама написала сценарий и спродюсировала спортивную комедию «Бронза». В ней она исполнила главную роль.
Мелисса замужем за писателем Виктором Раушем, пара растит двухлетнюю дочь.
Кунал Найяр (Kunal Nayyar)
Кунал Найяр сыграл индийского астрофизика Раджеша Кутраппали, который потерял значительную часть своего обаяния, избавившись от главного комплекса - неумения говорить с девушками в трезвом состоянии.
Любопытный факт: его «немота», которая придает комичности, по словам Билла Прэди, одного из двух главных создателей шоу, реально была у его знакомого с таким же симптомом, который позже Билл позаимствовал для сериала.
В 2016 году Кунал Найяр выпустил книгу «Да, мой акцент настоящий, и другие вещи, которые я вам не говорил».
В реальной жизни актер далеко не такой скромник, как его персонаж: в 2011 году он смог покорить сердце «Мисс Индии 2006» Неху Капур.
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