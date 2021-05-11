ФОТО ⟩ Гей-брак, откровенные фотосессии и свой виноградник: как живут звезды "Теории большого взрыва"

Джонни Галэки (Johnny Galecki)

Когда Джонни Галэки начал сниматься в ситкоме «Теория большого взрыва», ему было 32. В сериале он играл Леонарда Хофстедтера, одаренного физика из Принстонского университета с IQ 173. Его герою в начале ситкома было 27 лет. С самого начала сериала он старается завоевать сердце хорошенькой соседки Пенни.

Любопытный факт: изначально Джонни должен был сыграть Шелдона Купера, но позже сам решил, что роль Леонарда подходит ему больше. Кроме «Теории большого взрыва», Галэки успел сняться в картине «Время» (In Time), а в 2017 году сыграл в ужастике «Звонки» (Rings).

У Галэки есть виноградник площадью 150 га в Калифорнии. СМИ пишут, что актер нравится женщинам за свой острый ум и выдающееся чувство юмора.

В 2019 году Джонни впервые стал отцом. Первенца ему родила возлюбленная Алайна Мейер.

Кейли Куоко (Kaley Cuoco)

В «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сыграла ту самую Пенни - симпатичную соседку-блондинку, чьей любви пытается добиться персонаж Джонни. По сценарию, Пенни приезжает в Лос-Анджелес и мечтает стать актрисой, но в итоге работает официанткой. Правда, потом она развивается, учится и находит другую работу.

Любопытный факт: судьба персонажа Кейли не0много схожа с ее собственной историей. Во время работы над сериалом Джонни и Кейли встречались два года, но это держалось в тайне от СМИ и поклонников.

Сейчас Куоко стала одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис.

Джим Парсонс (Jim Parsons)

Джим Парсонс приобрел популярность благодаря роли Шелдона Купера, которая принесла ему «Золотой глобус» и несколько наград «Эмми». По мнению зрителей, именно персонаж Парсонса стал самым ярким в сериале. Изначально он должен был быть раздражающим и нелепым другом главного героя. Но в итоге этот персонаж получил спин-офф. Джим Парсонс также является продюсером и исполнителем главной роли в сериале «Детство Шелдона» (Young Sheldon).

Кстати, тройной стук тоже появляется не с первой серии, а позже, когда Шелдону решили добавить «причуд».