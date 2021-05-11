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ФОТО ⟩ Гей-брак, откровенные фотосессии и свой виноградник: как живут звезды "Теории большого взрыва"

Сериал «Теория большого взрыва», созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди, стартовал в 2007 году. Завершился он лишь в 2019-м. Всего за 12 сезонов было выпущено 279 серий. Сейчас появились слухи о его продолжении, сообщает RUS TVNET. Читайте об актерах этого нашумевшего ситкома.

Джонни Галэки (Johnny Galecki)

Когда Джонни Галэки начал сниматься в ситкоме «Теория большого взрыва», ему было 32. В сериале он играл Леонарда Хофстедтера, одаренного физика из Принстонского университета с IQ 173. Его герою в начале ситкома было 27 лет. С самого начала сериала он старается завоевать сердце хорошенькой соседки Пенни.

Любопытный факт: изначально Джонни должен был сыграть Шелдона Купера, но позже сам решил, что роль Леонарда подходит ему больше. Кроме «Теории большого взрыва», Галэки успел сняться в картине «Время» (In Time), а в 2017 году сыграл в ужастике «Звонки» (Rings).

У Галэки есть виноградник площадью 150 га в Калифорнии. СМИ пишут, что актер нравится женщинам за свой острый ум и выдающееся чувство юмора. 

В 2019 году Джонни впервые стал отцом. Первенца ему родила возлюбленная Алайна Мейер.

Кейли Куоко (Kaley Cuoco)

В «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сыграла ту самую Пенни - симпатичную соседку-блондинку, чьей любви пытается добиться персонаж Джонни. По сценарию, Пенни приезжает в Лос-Анджелес и мечтает стать актрисой, но в итоге работает официанткой. Правда, потом она развивается, учится и находит другую работу.

Любопытный факт: судьба персонажа Кейли не0много схожа с ее собственной историей. Во время работы над сериалом Джонни и Кейли встречались два года, но это держалось в тайне от СМИ и поклонников. 

Сейчас Куоко стала одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис.

Джим Парсонс (Jim Parsons)

Джим Парсонс приобрел популярность благодаря роли Шелдона Купера, которая принесла ему «Золотой глобус» и несколько наград «Эмми». По мнению зрителей, именно персонаж Парсонса стал самым ярким в сериале. Изначально он должен был быть раздражающим и нелепым другом главного героя. Но в итоге этот персонаж получил спин-офф. Джим Парсонс также является продюсером и исполнителем главной роли в сериале «Детство Шелдона» (Young Sheldon).

Кстати, тройной стук тоже появляется не с первой серии, а позже, когда Шелдону решили добавить «причуд».

Джиму Парсонсу 48 лет, но он не стареет и замечательно выглядит. Актер - открытый гей, и в 2017 году, после десяти лет отношений, он сочетался узами брака с арт-директором Тоддом Спиваком.

Маим Бялик (Mayim Bialik)

В ситкоме «Теория большого взрыва» в одной из серий появляется нейробиолог Эми Фару Фаулер. Друзья находят девушку на сайте знакомств, где регистрируют Шелдона.

Примечательно, но в реальной жизни актриса также имеет степень доктора нейробиологии. В марте 2017 года Маим взволновала интернет совместным фото с президентом Израиля Реувеном Ривлином, который попросил актрису воспроизвести с ним одну из сцен «Теории большого взрыва».

Саймон Хелберг (Simon Helberg)

Говарда Воловица сыграл актер Саймон Хелберг. Его персонаж в первых сериях - это похотливый инженер, а после - примерный семьянин и любящий отец. В 2014 году Саймон представил публике свой режиссерский дебют - комедийную мелодраму «Не видать нам Париж как своих ушей» (We'll Never Have Paris), в которой, подражая Вуди Аллену, сыграл закомплексованного еврея, остро переживающего кризис среднего возраста.

Сейчас масштабных проектов у актера мало. Последний наиболее яркий фильм с его участием - это «Флоренс Фостер Дженкинс». С 2007 года Хелберг женат на актрисе Жослин Тоун, у супругов двое детей.

Мелисса Рауш (Melissa Rauch)

Актриса Мелисса Рауш сыграла в «Теории большого взрыва» миловидную и миниатюрную девушку-ученого Бернадетт Ростенковски с запоминающимся голосом. В 2010 году она вошла в основной состав ситкома и получила эпизодическую роль в сериале «Настоящая кровь» (True Blood). Следом блондинка снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

Сейчас Рауш редко появляется на экранах. В 2015 году актриса сама написала сценарий и спродюсировала спортивную комедию «Бронза». В ней она исполнила главную роль.  

Мелисса замужем за писателем Виктором Раушем, пара растит двухлетнюю дочь.

Кунал Найяр (Kunal Nayyar)

Кунал Найяр сыграл индийского астрофизика Раджеша Кутраппали, который потерял значительную часть своего обаяния, избавившись от главного комплекса - неумения говорить с девушками в трезвом состоянии. 

Любопытный факт: его «немота», которая придает комичности, по словам Билла Прэди, одного из двух главных создателей шоу, реально была у его знакомого с таким же симптомом, который позже Билл позаимствовал для сериала.

В 2016 году Кунал Найяр выпустил книгу «Да, мой акцент настоящий, и другие вещи, которые я вам не говорил».

В реальной жизни актер далеко не такой скромник, как его персонаж: в 2011 году он смог покорить сердце «Мисс Индии 2006» Неху Капур.


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