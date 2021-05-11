ВИДЕО ⟩ Физиотерапевт: как техосмотр делают машине, так и эстонская женщина должна заботиться о своей вагине

Что представляет из себя подобная тренировка для женщин?

Тренировка мышц тазового дна предназначается для женщин в случае недержания, различных болей в области таза, в случае запоров и других интимных проблем.

По словам физиотерапевта Анете Петерсон, такая тренировка крайне полезна для каждой женщины и должна быть обязательной. «Каждая женщина, планирующая забеременеть или уже находящаяся в положении, недавно родившая, в случае приближающейся менопаузы или после нее, могла бы пройти это обследование. Так же как машина проходит техобслуживание, должны женщины заботиться о своем дне. - сказала Петерсон. - Не то чтобы у мужчин его не было, просто у женщин в течение жизни могут возникнуть проблемы из-за гормонального сбоя, из-за родов или по любым другим причинам».

«Если раньше считалось, что это забота старших женщин, но на самом деле проблемы случаются и после родов или после различных операций, - уточнила Ану Оол, руководитель салона с тренировками для мышц тазового дна BodyTherapy». По ее словам, в подобной тренировке нуждаются больше всего женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

В программе «Õhtu!» также продемонстрировали устройство Perifit, предназначенное больше для домашних индивидуальных тренировок. «В салоне с данным устройством не работают, оно предназначается для женщин, которые смогут им воспользоваться дома в подходящих приватных условиях. У нас мы проводим различные тренировки с электросистемой EMS, а также без нее. Очень важно, чтобы у женщины был наставник, подсказывающий, как напрячь необходимые мышцы и всё в этом духе».

ФОТО: Pilt videost

Эта устройство доступно в салонах BodyTherapy, которые работают в Тарту и Таллинне. Прибор можно купить и не приходя на специальную тренировку в салон, но напомним, что там проводят восстановительное лечение - физиотерапию тазового дна и также EMS-терапию.

Тренировка и игра одновременно

Устройство Perifit за 149 евро в прямом эфире передачи протестировала мать четверых детей Сийри, которая пользовалась этой «игрушкой» уже где-то неделю. До этого женщина посещала специальные тренировки в BodyTherapy.

Устройство предназначено для вагинального использования, вместе с ним идет мобильное приложение-игра, помогающее тренироваться. У устройства два датчика, фиксирующих то, насколько активно женщина напрягает необходимые мышцы.

Приложение оценивает вклад женщины, дает обратную связь и благодарит даму. Напрягая необходимые мышцы, женщина тем самым контролирует высоту и траекторию полета птицы или бабочки. По словам гостей передачи, игра не сложная, но ее удивило, что она дает женщине обратную связь.

Вот так самая игра и птица. От работы мышц зависит результат. ФОТО: Kuvatõmmis saatest

«Когда женщина впервые приступит к использованию данного устройства, оно автоматически будет откалибровано и подстроено под мышцы конкретной дамы. Чтобы избежать перенапряжения, важно расслабиться».

Тренировку вагинальных мышц можно делать минимум 30 минут в неделю. «Женщина должна сама определиться, будет она делить тренировку на три части по 10 минут или справится за один раз. Но постоянные тренировки более болезные», - сказала начальница салона.

Вместе с устройством идет в подарок несколько игр и для преуспевших женщин предлагается игра - автомобильные ралли. Но нужно начинать с простых игр и постепенно увеличивать нагрузку.

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