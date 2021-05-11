ВИДЕО ⟩ Физиотерапевт: как техосмотр делают машине, так и эстонская женщина должна заботиться о своей вагине

В понедельник в эфире информационно-развлекательной программы «Вечер!» на Kanal 2 речь зашла о тренировке мышц тазового дна. Гостями шоу стали руководитель салона, предлагающего такую необычную услугу, а также физиотерапевт. По их словам, каждая женщина должна активно тренировать мышцы тазового дня для собственного здоровья.
Что представляет из себя подобная тренировка для женщин?
Тренировка мышц тазового дна предназначается для женщин в случае недержания, различных болей в области таза, в случае запоров и других интимных проблем.
По словам физиотерапевта Анете Петерсон, такая тренировка крайне полезна для каждой женщины и должна быть обязательной. «Каждая женщина, планирующая забеременеть или уже находящаяся в положении, недавно родившая, в случае приближающейся менопаузы или после нее, могла бы пройти это обследование. Так же как машина проходит техобслуживание, должны женщины заботиться о своем дне. - сказала Петерсон. - Не то чтобы у мужчин его не было, просто у женщин в течение жизни могут возникнуть проблемы из-за гормонального сбоя, из-за родов или по любым другим причинам».
«Если раньше считалось, что это забота старших женщин, но на самом деле проблемы случаются и после родов или после различных операций, - уточнила Ану Оол, руководитель салона с тренировками для мышц тазового дна BodyTherapy». По ее словам, в подобной тренировке нуждаются больше всего женщины в возрасте от 25 до 45 лет.
В программе «Õhtu!» также продемонстрировали устройство Perifit, предназначенное больше для домашних индивидуальных тренировок. «В салоне с данным устройством не работают, оно предназначается для женщин, которые смогут им воспользоваться дома в подходящих приватных условиях. У нас мы проводим различные тренировки с электросистемой EMS, а также без нее. Очень важно, чтобы у женщины был наставник, подсказывающий, как напрячь необходимые мышцы и всё в этом духе».
Эта устройство доступно в салонах BodyTherapy, которые работают в Тарту и Таллинне. Прибор можно купить и не приходя на специальную тренировку в салон, но напомним, что там проводят восстановительное лечение - физиотерапию тазового дна и также EMS-терапию.
Тренировка и игра одновременно
Устройство Perifit за 149 евро в прямом эфире передачи протестировала мать четверых детей Сийри, которая пользовалась этой «игрушкой» уже где-то неделю. До этого женщина посещала специальные тренировки в BodyTherapy.
Устройство предназначено для вагинального использования, вместе с ним идет мобильное приложение-игра, помогающее тренироваться. У устройства два датчика, фиксирующих то, насколько активно женщина напрягает необходимые мышцы.
Приложение оценивает вклад женщины, дает обратную связь и благодарит даму. Напрягая необходимые мышцы, женщина тем самым контролирует высоту и траекторию полета птицы или бабочки. По словам гостей передачи, игра не сложная, но ее удивило, что она дает женщине обратную связь.
«Когда женщина впервые приступит к использованию данного устройства, оно автоматически будет откалибровано и подстроено под мышцы конкретной дамы. Чтобы избежать перенапряжения, важно расслабиться».
Тренировку вагинальных мышц можно делать минимум 30 минут в неделю. «Женщина должна сама определиться, будет она делить тренировку на три части по 10 минут или справится за один раз. Но постоянные тренировки более болезные», - сказала начальница салона.
Вместе с устройством идет в подарок несколько игр и для преуспевших женщин предлагается игра - автомобильные ралли. Но нужно начинать с простых игр и постепенно увеличивать нагрузку.